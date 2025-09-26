台東4K觀光即時影像好評如潮　鯉魚山即時影像正式上線

▲台東鯉魚山即時影像正式上線。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府發展智慧觀光，在縣內多良車站及池上天堂路等處裝設4K即時影像，時時刻刻都有雲端旅客在線上關注，受到民眾一致好評，縣府26日宣布，位於市區知名地標鯉魚山的即時影像系統正式上線，民眾只要透過網路即可隨時欣賞鯉魚山視野下的山海風光，無論身在何處，不用爬上鯉魚山上，用手機看即時影像，就能感受台東的悠閒氛圍與自然美景。

台東縣政府交觀處表示，鯉魚山位於台東市中心，不僅是市民休憩的好去處，也是外地旅客觀賞太平洋及綠島遠景的絕佳地點，此處所即時影像上線，將提供24小時不間斷的視覺饗宴，並結合觀光資訊，期盼成為推廣台東觀光的新亮點。民眾可透過「台東觀光旅遊網」或台東縣交觀處YouTube頻道「Amazing Taitung 台東就醬玩」觀賞，即刻連線欣賞鯉魚山的即時影像，感受台東山海相依的療癒魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府表示，即時影像除了方便旅客即時掌握天候與景色，也有助於推廣地方特色，讓更多人透過網路確認即時天氣「先看再走」，進一步規劃旅程。同時，對於在外縣市工作的台東子弟，更是一個連結故鄉的溫暖窗口。

此外，縣政府目前已在縣內架設10支即時影像，地點分別位於鯉魚山、南橫埡口、池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽以及多良車站等處，皆為熱門的觀光亮點。這些台東即時攝影機群，將美麗的海岸線、稻浪景致與世人分享，期望透過提供高品質線上遊覽體驗的創新運用，讓更多人看見台東之美，也提升觀光旅遊號召力。

相關連結：

YouTube頻道(https://www.youtube.com/live/BUJJaW0vkJs)-Amazing Taitung 台東就醬玩-鯉魚山即時影像

台東觀光旅遊網(https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw)