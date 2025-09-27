聯大維安出包！美官員遭「尾隨進女廁」騷擾辱罵　白宮怒了

▲ 川普於聯合國大會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國大會期間，美國川普政府衛生部一名女性官員驚傳在紐約聯合國總部遭到一名抗議女子跟蹤騷擾，甚至施暴攻擊。白宮質疑聯合國安檢出現重大漏洞，特勤局將展開調查。

《福斯新聞》獨家披露，這名官員負責協助衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）等高層參與聯合國大會相關事務，白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）說明，「一名衛生部官員被一名精神錯亂的左翼分子跟蹤進入現場，並被錄影、肢體攻擊和言語辱罵」。

受害官員受訪回憶，當時她正走在聯合國總部一條走廊上，突然出現一名女子對她咆哮，並用強光照射她的臉部，「讓人非常困惑」，且對方一路尾隨，不斷以「法西斯分子」、「納粹」等字眼辱罵，甚至追進女廁繼續騷擾。

這名女子甚至企圖闖入廁所隔間，並將攝影機伸過門板繼續拍攝、叫囂，整起事件持續約10分鐘。她最終被紐約警方逮捕，面臨攻擊、騷擾、持有武器等多項指控，預計11月13日出庭。

美國聯合國發言人強烈譴責這起事件，質疑聯合國已經「迷失方向」，要求徹底檢討安檢流程。白宮方面則宣布，特勤局將全面調查此事，釐清暴力抗議者如何進入重要國安活動現場。