　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默喊「把妳家土填回去喔」！全場笑翻

▲▼ 。（圖／網友@alan_8190 授權提供）

▲阿姨掏錢想要感謝志工們。（圖／網友@alan_8190 授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，全台各地救援隊與物資陸續進駐災區，許多民眾更自發成為「鏟子超人」，前往第一線幫忙清理厚重淤泥。一名受災戶阿姨堅持要包紅包感謝志工，但男子妙回「妳再給錢，我就把妳家的土填回去喔！」暖心又逗趣的對話，讓大批網友笑翻。

一名志工在IG發限動，忙到晚上要離開時，阿姨不斷向志工們道謝，甚至想塞錢表達感激，但現場眾人紛紛拒絕，其中一名男志工還笑說「妳給我們錢，我就把妳家的土填回去喔！」一句玩笑話立刻緩解氣氛，疲憊的瞬間變得溫暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男志工還透露，這位阿姨還開玩笑說要把女兒介紹給他，還直接稱他「未來女婿」。他笑喊「害我都不敢偷懶了」。

這段感人又幽默的影片被轉發至Threads，吸引93萬網友瀏覽，「覺得阿姨觀念正確，大家來幫忙，她也不會覺得理所當然，互相幫忙大家都是有愛的」、「花蓮人就是這樣，當她一無所有的時候，還願意給予」、「把土填回去超好笑，台灣人的幽默」、「請阿姨錢留著，之後安頓家裡需要很多錢」、「阿姨選女婿的條件之一：曾經參與光復救災」。

貼文還釣出阿姨的女兒留言，「我是影片裡阿姨的女兒，我因讀書的關係比較晚才會回去，謝謝你們幫助我媽媽他們，真的非常謝謝你們。」

．本文經「網友@alan_8190」授權提供。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬　助樺加沙風災災民重建生活

遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」　曾拿雨傘敲孕婦

小米Pad mini開賣！他曝手感好但「1處尷尬」：看了不舒服

讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

印尼看護想起南亞大海嘯　「不是嚇到，是很嚇到。」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬　助樺加沙風災災民重建生活

遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋

振宇五金調1500台高壓清洗機送花蓮　網讚：拼老命在救人

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」　曾拿雨傘敲孕婦

小米Pad mini開賣！他曝手感好但「1處尷尬」：看了不舒服

讓光復成為動詞！我沒救人　是龍眼樹救的

印尼看護想起南亞大海嘯　「不是嚇到，是很嚇到。」

EVOASIS攜手臺南市府啟動快充站建置　首批6站18槍180kW上線

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

換季爛臉妝不貼？簡化程序、避免美白酸類都關鍵

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武「單價首飆37萬」

風田婚後坦言遇詐騙　太太要他小心投資有落差

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

生活熱門新聞

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」

可能有雙颱！　最新預測曝

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默回1句！全場笑翻

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

更多熱門

相關新聞

獨／剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

獨／剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，截至目前已奪走18條人命，今(30)日上午死者家屬舉行頭七公祭，其中一位66歲劉姓婦人的兒子4日才傳結婚照給媽媽，未料發生嚴重災難，家中剛辦完喜事就要辦喪事。

光復毛孩物資爆滿　捐糧親送優先

光復毛孩物資爆滿　捐糧親送優先

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」

受災戶家裡還有泥沙仍投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

受災戶家裡還有泥沙仍投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

關鍵字：

花蓮志工災情暖心幽默

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面