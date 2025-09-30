花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默喊「把妳家土填回去喔」！全場笑翻

▲阿姨掏錢想要感謝志工們。（圖／網友@alan_8190 授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，全台各地救援隊與物資陸續進駐災區，許多民眾更自發成為「鏟子超人」，前往第一線幫忙清理厚重淤泥。一名受災戶阿姨堅持要包紅包感謝志工，但男子妙回「妳再給錢，我就把妳家的土填回去喔！」暖心又逗趣的對話，讓大批網友笑翻。

一名志工在IG發限動，忙到晚上要離開時，阿姨不斷向志工們道謝，甚至想塞錢表達感激，但現場眾人紛紛拒絕，其中一名男志工還笑說「妳給我們錢，我就把妳家的土填回去喔！」一句玩笑話立刻緩解氣氛，疲憊的瞬間變得溫暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男志工還透露，這位阿姨還開玩笑說要把女兒介紹給他，還直接稱他「未來女婿」。他笑喊「害我都不敢偷懶了」。

這段感人又幽默的影片被轉發至Threads，吸引93萬網友瀏覽，「覺得阿姨觀念正確，大家來幫忙，她也不會覺得理所當然，互相幫忙大家都是有愛的」、「花蓮人就是這樣，當她一無所有的時候，還願意給予」、「把土填回去超好笑，台灣人的幽默」、「請阿姨錢留著，之後安頓家裡需要很多錢」、「阿姨選女婿的條件之一：曾經參與光復救災」。

貼文還釣出阿姨的女兒留言，「我是影片裡阿姨的女兒，我因讀書的關係比較晚才會回去，謝謝你們幫助我媽媽他們，真的非常謝謝你們。」

．本文經「網友@alan_8190」授權提供。