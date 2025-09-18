台南市府約用人員騙輔具補助！1年A走3千萬　檢廉大搜索3人聲押

▲台南地檢署檢察官指揮廉政署調查人員，搜尋市府陳姓約用人員及羅、黃2名業者住處與公司。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府社會局一名陳姓約用人員，涉嫌與特約醫療器材業者合作，以偽造不實文件方式詐領長照輔具補助款，金額超過3千萬元，台南地檢署昨(17日)指揮法務部廉政署南部地區調查組展開行動，搜索約用人員與業者住處及公司共9處搜索，檢察官晚間偵訊後，認為3人涉嫌重大，當庭逮捕後向法院聲請羈押。

台南地檢署出，檢察官調查後發現台南市政府陳姓約用人員與羅姓及黃姓特約醫療器材業者等人，涉嫌共同利用職務上機會，以虛偽不實文書詐取台南市政府辦理身心失能者長期照顧服務之輔具補助款， 經初步清查，從2024年迄今已詐領之金額超過3000萬元。

檢察官指揮廉政署人員於9月17日持搜索票至陳、羅、黃等住處或公司共9處執行搜索，扣得現金110萬元等證物，並依法院裁定扣押陳員所有、價值約1131萬元之房屋及土地以保全追徵。

檢察官傳喚陳員等8名被告及2名證人到 訊問後，認陳、羅、黃等3人共同涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法偽造文書等犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，17日晚間諭令當庭逮捕，並向台南地院聲請羈押禁見。