社會 社會焦點 保障人權

台南市府約用人員騙走3000萬長照補助　3人遭羈押禁見

▲台南地院審理林姓調查員違反個資法及洩密案，裁准以10萬元具保後釋放。（記者林東良攝）

▲台南地院裁定3人羈押禁見。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南市政府社會局一名陳姓約用人員，涉嫌與特約醫療器材業者羅男、黃男合作，以偽造不實文件方式詐領長照輔具補助款，金額超過3000萬元。台南地檢署複訊後，認定3人涉嫌重大，當庭逮捕後聲請羈押禁見，法院18日晚間裁准。

台南地院指出，陳男已坦承犯行，黃姓業者同樣認罪，另一名羅姓業者則僅承認部分涉案情節。合議庭認為，案中已有多項書證足以佐證，3人涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款公務員利用職務機會詐取財物罪，及業者涉犯同條例第3條與公務員共同犯罪等罪嫌。另涉及《刑法》行使變造私文書罪、公務員登載不實文書罪、業務登載不實文書罪，以及《商業會計法》填製不實會計憑證罪，罪嫌重大。

地院表示，3人所涉犯的《貪污治罪條例》相關罪名，最輕本刑5年以上有期徒刑，3人畏罪逃亡的可能性相當高，且雖然部分認罪，但對於犯案細節仍有出入，加上檢方聲請書中指出到案前已有湮滅證據、勾串共犯的跡象，若准予交保，恐影響後續偵查，確有勾串或湮滅證據之虞。

合議庭認為，以具保、責付或限制住居等方式均不足以確保偵審程序進行，衡酌其犯罪對社會治安危害程度，權衡國家刑事司法權之有效行使，社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認對被告3人非予羈押，顯難進行追訴、審判，有羈押之必要，因此均應予羈押，並均禁止接見通信。仍可抗告。

09/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南市兒童科學館18日於官方社群發布公告，宣布將於2025年10月起結束營運，未來不再對外開放參觀。館方感謝民眾長期支持，並表示過去與大家一同探索科學、分享知識，留下許多珍貴回憶，對於此次變動造成的不便也深感抱歉。

關鍵字：

台南補助詐領

