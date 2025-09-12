前後對比曝！陳怡君涉貪遭押205天　抗告成功100萬元交保現身

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

台北市民進黨議員陳怡君涉嫌詐領助理費354萬餘元，又收賄70萬元為建商關說，於今年2月20日遭押，檢方於6月間提起公訴。移審法院後，士林地院裁定收押3月，日前又裁定延長羈押2月。陳怡君不服提出抗告，高院最後裁定，將陳怡君100萬元交保，並限制住居、出境出海，以及科技監控8個月。陳怡君遭押205天，今（12）日下午2時許，陳怡君交保後步出法院畫面曝，面對媒體詢問不發一語，快步搭上車離開。

▲陳怡君，左為羈押前，右為今交保。（圖／左，記者黃宥寧攝，右，記者黃哲民翻攝）

全案於6月間偵查終結，檢方認為陳怡君等人詐領助理費384萬餘元，又收受建商70萬「顧問費」並進行關說，因此依照違反《貪污治罪條例》「利用職務詐領」等罪嫌，提起公訴。案件移審士林地方法院，士林地院裁定將2人羈押3個月。士林地院並於8月底裁定，自9月3日起，延長2人羈押2個月。陳怡君不服，提出抗告。而高等法院受命法官林孟皇，也罕見地提訊陳怡君、張惠霖2人出庭，詢問2人對於延長羈押的意見。

▲高院裁定陳怡君100萬交保。（圖／記者黃哲民翻攝）

2人在庭上並未多作陳述，多委託律師回答。其中陳怡君的律師指稱，陳怡君已經認罪，並繳回犯罪所得454萬餘元，再加上共犯、證人在檢方偵查期間都已經訊問過，沒有勾串共犯證人之虞，請求法院讓她交保。至於張惠霖的律師也是相同論點，另外律師還說，前台北市長柯文哲的案件這麼大、這麼複雜，都能獲得交保了，所以沒必要繼續羈押陳怡君等人，應該要交保。

高院隨後詢問2人能提出多少保金，陳怡君律師團稱50到100萬元，張惠霖律師團則稱30到50萬元，2人也都說願意配合科技監控，定時報到。法官隨即諭知休庭評議。經過評議後，合議庭裁定將陳怡君以100萬元、張惠霖以50萬元交保，2人均限制住居、出境出海，並施以科技監控8個月。

最初士檢聲押禁見，士院裁定交保100萬元，被高院發回後改裁定羈押禁見。2025年6月3日起訴移審，繼續羈押禁見，20日至今共205天。今下午2時許陳怡君交保後步出法院畫面曝，面對媒體詢問不發一語，快步搭上車離開。