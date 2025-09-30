　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普提20點和平計畫！籲哈瑪斯同意可獲赦免　否則挺以進軍到底

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡在白宮會面。（圖／路透）

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡在白宮會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普29日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，並提出一項20點的加薩和平計畫，希望藉此終結以哈衝突。川普強調，這項計畫已獲得中東多國共識，呼籲哈瑪斯同意這項計畫，繳械的成員可獲得赦免，但若哈瑪斯拒絕，以色列將會獲得美國全面支持，完成軍事目標。

川普提出的計畫內容指出，若以色列與哈瑪斯雙方同意該方案，戰爭將立即停止，以軍也會撤回至指定範圍等待人質釋放。在此期間，所有軍事行動都將暫停，戰線凍結，直到和平條件全面履行。

在以色列公開接受計畫後的72小時內，哈瑪斯須釋放所有人質，不論生死，並開始繳械投降；以色列則將作為交換，釋放250名囚犯與1700名遭拘留的加薩民眾。川普強調，這是一項「大膽而實際的計畫」，並相信哈瑪斯會給出正面回應。

針對人質與哈瑪斯成員的安排，川普計畫中指出，若哈瑪斯人員願意繳械、承諾和平共存，將獲得赦免，若有成員選擇離開，也會被提供安全離境的管道。川普進一步表示，若哈瑪斯拒絕接受這項和平方案，以色列將在美方支持下「完成任務」。

為處理戰後治理問題，川普在計畫中提議成立一個暫時性的「非政治性委員會」，由具資格的巴勒斯坦人與國際專家組成，並由一個過渡性的國際組織「和平委員會」（Board of Peace）進行監督與管理，該委員會將由川普本人出任主席，負責加薩地區的重建與發展，直到巴勒斯坦政府完成必要的改革，而且哈瑪斯成員在未來的治理中，不得擔任任何角色。

納坦雅胡表示，若哈瑪斯接受這項和平計畫，以色列將先進行小規模撤退，並於72小時內釋放所有人質，之後便會配合國際社會促使哈瑪斯繳械並達成加薩去軍事化。他也感謝川普願意擔任和平委員會主席，領導後續重建與和平工作；然而納坦雅胡也強調，若哈瑪斯拒絕接受，或僅表面附和、實則抵制，以色列將自行完成相關任務，「無論採取簡單或困難的方式，任務都會完成」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

川普提20點和平計畫！籲哈瑪斯同意可獲赦免　否則挺以進軍到底

美政府關門危機、AI震盪美股險收紅　台積電ADR漲0.03％

川普會商卡達領導人　白宮：加薩停火「非常接近」

快訊／川普貿易拳再出手！境外電影課「100%關稅」　家具業也難逃

AI搶飯碗！漢莎航空宣布裁員4千人

台灣晶片外交首秀　BBC示警：恐埋三風險成雙面刃

錯認屍體？22歲「亡者」竟闖告別式　親友聽見真相全傻眼

全機嚇壞！乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

印度少女「遭爆頭槍殺」棄屍河中！凶手竟是親爹　恐怖動機曝光

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

川普提20點和平計畫！籲哈瑪斯同意可獲赦免　否則挺以進軍到底

美政府關門危機、AI震盪美股險收紅　台積電ADR漲0.03％

川普會商卡達領導人　白宮：加薩停火「非常接近」

快訊／川普貿易拳再出手！境外電影課「100%關稅」　家具業也難逃

AI搶飯碗！漢莎航空宣布裁員4千人

台灣晶片外交首秀　BBC示警：恐埋三風險成雙面刃

錯認屍體？22歲「亡者」竟闖告別式　親友聽見真相全傻眼

全機嚇壞！乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

印度少女「遭爆頭槍殺」棄屍河中！凶手竟是親爹　恐怖動機曝光

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

阿公阿嬤尺度都比你大！重現60年前道德界線　台語禁片「偷窺、縱慾」全拍下

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽：沒看過這麼弱過

阿嬤光復車站外送粽子給志工　網友感動：可以接下她的心意

2025秋冬妝髮趨勢大解析　羽毛眼妝、復古捲髮、霧感裸肌全面回歸

公費流感疫苗明天開打！10月新制　新一代癌症口服標靶藥納健保

川普提20點和平計畫！籲哈瑪斯同意可獲赦免　否則挺以進軍到底

公館圓環通車首上班日！　「新設計」機車族影響最大

中國的人工智能+　會是下一個大煉鋼嗎？

真·AI教父黃仁勳！　傳亞馬遜、Google發新晶片要先報告

【我們來了】長長隊伍走進阿陶莫部落！互喊加油振奮士氣：來了

國際熱門新聞

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

玩手遊輸了　少年掃射殺光全家人

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

月薪14萬　他退休前驚揭「妻子秘密」

台灣晶片外交首秀　BBC示警三風險

死者靈堂現身？男走進自己告別式　嚇壞全場

他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出

川普會商卡達領導人　白宮：加薩停火「非常接近」

男女肉體交疊畫面曝！芭達雅海中活春宮

台灣「鏟子超人」感動韓媒　哭暈：佩服公民意識

AI搶飯碗！漢莎航空宣布裁員4千人

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

女遭多男集體性侵　地點在教堂外

更多熱門

相關新聞

美政府恐關門！美股四大指數仍收漲　輝達漲逾2％

美政府恐關門！美股四大指數仍收漲　輝達漲逾2％

美國政府關門危機未解，加上上周AI題材交易動能放緩，華爾街29日盤中震盪，但終場主要指數仍收高，比特幣價格同步攀升。美股四大指數全面收場，輝達漲收逾2％。

川普會商卡達領導人　白宮：加薩停火「非常接近」

川普會商卡達領導人　白宮：加薩停火「非常接近」

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

以總理鬆口赦免哈瑪斯　2大條件曝光

以總理鬆口赦免哈瑪斯　2大條件曝光

關鍵字：

川普哈瑪斯以色列美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

孫德榮收于朦朧魂魄

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

孫德榮放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝」

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

百萬YTR衝花蓮救災曝真實狀況「台灣人很暖」

日本免稅新制3步驟曝光　明年11月實施

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面