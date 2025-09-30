川普提20點和平計畫！籲哈瑪斯同意可獲赦免　否則挺以進軍到底

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡在白宮會面。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普29日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，並提出一項20點的加薩和平計畫，希望藉此終結以哈衝突。川普強調，這項計畫已獲得中東多國共識，呼籲哈瑪斯同意這項計畫，繳械的成員可獲得赦免，但若哈瑪斯拒絕，以色列將會獲得美國全面支持，完成軍事目標。

川普提出的計畫內容指出，若以色列與哈瑪斯雙方同意該方案，戰爭將立即停止，以軍也會撤回至指定範圍等待人質釋放。在此期間，所有軍事行動都將暫停，戰線凍結，直到和平條件全面履行。

在以色列公開接受計畫後的72小時內，哈瑪斯須釋放所有人質，不論生死，並開始繳械投降；以色列則將作為交換，釋放250名囚犯與1700名遭拘留的加薩民眾。川普強調，這是一項「大膽而實際的計畫」，並相信哈瑪斯會給出正面回應。

針對人質與哈瑪斯成員的安排，川普計畫中指出，若哈瑪斯人員願意繳械、承諾和平共存，將獲得赦免，若有成員選擇離開，也會被提供安全離境的管道。川普進一步表示，若哈瑪斯拒絕接受這項和平方案，以色列將在美方支持下「完成任務」。

為處理戰後治理問題，川普在計畫中提議成立一個暫時性的「非政治性委員會」，由具資格的巴勒斯坦人與國際專家組成，並由一個過渡性的國際組織「和平委員會」（Board of Peace）進行監督與管理，該委員會將由川普本人出任主席，負責加薩地區的重建與發展，直到巴勒斯坦政府完成必要的改革，而且哈瑪斯成員在未來的治理中，不得擔任任何角色。

納坦雅胡表示，若哈瑪斯接受這項和平計畫，以色列將先進行小規模撤退，並於72小時內釋放所有人質，之後便會配合國際社會促使哈瑪斯繳械並達成加薩去軍事化。他也感謝川普願意擔任和平委員會主席，領導後續重建與和平工作；然而納坦雅胡也強調，若哈瑪斯拒絕接受，或僅表面附和、實則抵制，以色列將自行完成相關任務，「無論採取簡單或困難的方式，任務都會完成」。