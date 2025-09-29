　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受專訪時重申，華府即將與台灣達成一項重大貿易協議，並持續向台灣推動半導體產能「五五分」的構想。對此，國民黨立委許宇甄今（29日）表示，這是對台灣的壓榨與掠奪，強制分割台灣的命脈產業，但荒謬的是，這樣的賣台內容，總統賴清德的政府顯然心知肚明，若賴政府仍選擇隱瞞與配合，等於是幫助外國勢力瓦解台灣的最後防線，徹底斷送台灣未來，真正愛台灣的人，絕不能接受如此賣國的協議。

針對上述盧特尼克的專訪發言，許宇甄29日說，究其本質根本不是什麼所謂的「貿易協議」，而是對台灣的壓榨與掠奪，要求台灣晶片產能「一半留在台灣、一半移到美國」，這不是合作，而是強制分割台灣的命脈產業。

許宇甄指出，台灣半導體產業之所以被稱為「矽盾」，正因其集中優勢與不可取代性，讓國際社會有理由維持台海和平，所以一旦台積電最先進製程的產能被美方強迫分割，矽盾的效力將被削弱，台灣的安全籌碼將化為烏有。

許宇甄說，更荒謬的是，這樣的賣台內容，賴清德政府顯然心知肚明，因為盧特尼克高調放話稱「很快就要與台灣達成重大協議」，代表雙方早已進行談判，但台灣人民卻完全被蒙在鼓裡。

許宇甄批評，「面對門口外的野蠻人，政府不敢吭聲，不敢告訴人民，我們到底要犧牲什麼？是產能？是技術？是國人健康？還是台灣最核心的經濟自主和整個半導體產業？賴政府不僅治國無能，還背地裡將台灣護國神山拱手讓人，這不僅是對人民的背叛，更是不折不扣的賣國行徑」。

許宇甄砲轟，賴清德政府這種「投降貿易」、「下跪外交」讓人憤怒至極，美國若真視台灣為民主夥伴，就應當尊重台灣的產業發展，而不是以國安為名，行經濟殖民之實。若賴政府仍然選擇隱瞞與配合，等於是幫助外國勢力瓦解台灣的最後防線，徹底斷送台灣未來，真正愛台灣的人，絕不能接受如此賣國的協議。這樣的屈辱與危險，立法院不能也不會坐視不管。

許宇甄強調，「這種荒謬協議若真的簽署，根本不是合作，而是搶奪。台灣若繼續被動接受，等於承認自己只是美國的棋子。台灣需要盟友，但不是這種只顧自己安全、不顧台灣死活的盟友。賴清德應該立即向人民交代，對美談判的底線在哪裡？台灣究竟要失去多少核心利益？台灣的矽盾會不會拱手送人？如果賴政府繼續沉默，就等於證實這份賣台協議是真的，賴清德總統應該來立法院進行國情報告，向全國人民講清楚」。

09/28 全台詐欺最新數據

「晶片外交」是王牌？　BBC警告恐反傷台灣

「晶片外交」是王牌？　BBC警告恐反傷台灣

台灣史上首次祭出「晶片制裁」僅48小時就踩剎車，這場針對南非的短暫外交攻勢引發外界對台灣「晶片外交」戰略的討論。專家警告，半導體優勢雖是當前最強武器，但使用不當恐怕引火焚身。

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

鄭麗君再赴美談台美關稅　經貿辦：積極磋商有資訊會報告

從「鏟子超人」看我國全社會防衛韌性

從「鏟子超人」看我國全社會防衛韌性

暴雨成災4死「上千罐瓦斯」到處漂

暴雨成災4死「上千罐瓦斯」到處漂

200國民兵將進駐波特蘭　奧勒岡州控川普濫權

200國民兵將進駐波特蘭　奧勒岡州控川普濫權

