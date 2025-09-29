將見川普！納坦雅胡鬆口赦免哈瑪斯　換釋放人質、戰爭結束

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡28日接受美媒專訪期間談及美國總統川普21點加薩和平計畫，並稱會放哈瑪斯領袖離開，但前提是哈瑪斯結束戰爭並釋放所有人質。

納坦雅胡在福斯新聞「星期日簡報」節目中透露，以色列正與美方合作，確保人質獲釋並瓦解哈瑪斯，「我們必須救回人質，我們想要擺脫哈瑪斯在當地的統治，讓他們解除武裝，讓加薩非軍事化，並為加薩人民、以色列人民乃至整個地區建立新的未來」。

針對節目主持人問及是否同意赦免哈瑪斯官員，納坦雅胡說明，「如果他們結束戰爭、釋放所有人質，我們就會讓他們離開」，強調這些都是計畫的一部分，但細節仍在討論中。

根據Axios整理的21點加薩和平計畫主要原則，除了要求哈瑪斯在簽署協議後48小時內釋放所有以色列人質，永久停火、建立安全部隊，戰後在加薩建立沒有哈瑪斯的治理機制，以軍撤出加薩，釋放巴勒斯坦囚犯，同意和平共處的哈瑪斯成員將獲得特赦，希望離開者則可獲得前往其他國家的安全通道等。

納坦雅胡在聯合國發表談話期間重申，不會接受巴勒斯坦權力機構在加薩擔任治理角色，稱此舉猶如「在911事件之後，給蓋達組織在距離紐約市1英里的地方建國」。

川普預計29日在白宮和納坦雅胡見面。就在上周，川普提出由白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）起草的「21點計畫」（21-point plan），內容結合過去討論過的各種提案。美方官員透露，近期卡達等國持續與哈瑪斯保持聯繫，據信阿拉伯國家認為哈瑪斯有意接受21點計畫。