助陳情民眾脫困被拍到轉頭就走　徐榛蔚秀現場影片反駁假訊息

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚28日陪同行政院長卓榮泰前往勘災，過程中與一名陳情婦人接觸的片段引發外界關注。縣府隨後發布新聞稿，指稱徐榛蔚協助該名婦人從泥濘中脫困，然而媒體拍攝到的實際畫面顯示，真的協助婦人脫困的是現場另外兩名男子，徐榛蔚則被拍到掉頭就走，29日上午花縣政府針對此事件做出澄清。

▲陳情女子陷於泥濘，縣長徐榛蔚協助脫困，因怪手司機需要施工，徐榛蔚立即引導民眾到旁邊陰影處聽取陳請。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府當天在新聞稿內容指出，「花蓮縣長徐榛蔚今（28）日在陪同行政院長卓榮泰視察慰問期間，途中遭遇一名婦人為陳情不慎陷入泥濘之中，徐縣長協助民眾脫困與聽取民意，關懷慰問受災鄉親。」此說法強調縣長不僅親自協助婦人脫困，同時還傾聽民意、展現關懷，然而媒體拍攝到的畫面顯示，真的協助婦人脫困的是現場另外兩名男子，徐榛蔚則被拍到掉頭就走。

媒體甚至指出，當縣長已走出鏡頭畫面時，婦人雙腳仍卡在泥地中，真正協助她脫困的則是另外兩名現場男子。該畫面與縣府新聞稿內容指出的「縣長協助婦人脫困」不符，引發熱議。

花蓮縣政府今日再度針對此事發文澄清表示，無「轉頭就走」情事並強調：「欲陳情民眾陷於泥濘，縣長徐榛蔚協助脫困，因怪手司機需要施工，縣長立即引導民眾到旁邊陰影處聽取陳請。」

另外花蓮縣政府行研處長陳建村今日也在隨後補充說明表示，縣長在第一時間確實是主動靠近女性災民身邊，伸手協助、扶持。在確認2位男性接手扶住女性災民不至於跌倒之後，縣長先行後退幾步到更安全的位置，先向怪手司機伸手致意，再引導隨即也脫困的女性災民移動到沒有污泥的空地。

花蓮縣政府以快訊方式發文澄清原文如下：

有關「擺拍遭怪手司機罵、遇民眾轉頭就走」花蓮縣政府嚴正聲明，無「轉頭就走」情事，請民眾勿再傳錯誤訊息，說明：昨(29)日陪同卓院長慰問行程，欲陳情民眾陷於泥濘，縣長徐榛蔚協助脫困，因怪手司機需要施工，縣長立即引導民眾到旁邊陰影處聽取陳請。敬請民眾請勿再傳假訊息，干擾救災。

花蓮縣政府行研處長陳建村補充說明原文如下：

從以上4張照片、人員穿著衣服及後方建築物的相對位置，可以看出來，花蓮縣長在第一時間確實是主動靠近女性災民身邊，伸手協助、扶持。

縣長在確認2位男性（林正福縣議員及縣府同仁）有接手，已扶住女性災民，在她不至於跌倒之後，縣長先行後退幾步到更安全的位置，先向怪手司機伸手致意，再引導隨即也脫困的女性災民移動到沒有污泥的空地。從縣長的雨鞋淹沒在污泥的深度，可以看出現場受困及脫困的過程。

攝影人前半段是照片，後半段改採錄影模式，拜託媒體全面呈現完整過程，而不是只看到後半段的錄影畫面。

縣長絕對沒有「轉頭就走」。

拜託媒體朋友幫忙澄清、呈現完整的真相。