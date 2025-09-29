　
社會 社會焦點 保障人權

救災善心物資已滿倉！花蓮縣府籲暫停捐贈　再度公布捐款專戶

▲▼來自全台各地的救援物資源源不斷，花蓮6處儲存地點都出現滿倉情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

來自全台各地的救援物資源源不斷，花蓮6處儲存地點都出現滿倉情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0923馬太鞍堰塞湖潰堤後，大量民眾受災後，各方愛心不斷湧入光復鄉。一車又一車的物資車不斷從全國各地運送至光復鄉，花蓮縣政府為了能充分的接收到來自四面八方的愛心物資，不斷擴充物資倉儲量能，除了於光復糖廠前進指揮所設置物資接受所外，同步也在花蓮縣中正體育館設置物資倉庫，後續更在花蓮港碼頭倉庫、吉安好客藝術村、鳳仁國小羽球館以及瑞穗鄉等地設置物資倉庫。

▲▼來自全台各地的救援物資源源不斷，花蓮6處儲存地點都出現滿倉情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

同時為能將國人愛心發揮到最大效益，除在光復糖廠前進指揮所設置物資發放點讓民眾領取所需物資外，更招募志工整備包裝基本民生物資，並結合民間志願服務車隊，將一包包的物資交送到民眾手上。

▲▼來自全台各地的救援物資源源不斷，花蓮6處儲存地點都出現滿倉情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

目前光復鄉物資已經非常充足，不僅花蓮縣政府與中央所設置的物資倉庫都已滿倉，大弄小巷間自發性募集物資的物資站也都接獲滿滿的愛。為了將民眾捐贈物資做更有效的運用，需暫停勸募物資，並將盡速整理所收到的物資，並持續發送到鄉親手上。

▲▼來自全台各地的救援物資源源不斷，花蓮6處儲存地點都出現滿倉情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

如果民眾仍希望為光復鄉親盡一份心力，可由本府常設的花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶匯款，並請於備註欄註明指定災害名稱，善款將專款專用，協助受影響的災民與後續漫長重建之路：
1. 捐款銀行：「台灣銀行花蓮分行（銀行代號0040185）」
2. 戶名：「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」
3. 帳號：018-038-098-191
4. 備註欄請註明指定災害名稱「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」。
5. 捐款後，因「台灣銀行臨櫃/ATM/網銀捐款等方式」無法提供匯款人基本資料，爰匯款後請務必傳真或寄電子信箱，提供匯款資訊（匯款單或收據）並註明捐款人姓名、收據抬頭、身分證字號/統一編號（公司行號報稅必要資料）、電話及收據寄送地址，以利核對後寄發收據。
資料請傳至本府社會處救助科（傳真號碼：03-8227405；電子信箱：sc@hl.gov.tw），傳真後請來電確認，時間為上班日上午8時至下午5時30分。

09/28 全台詐欺最新數據

