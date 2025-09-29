　
地方 地方焦點

同島一命！玉里鎮公所發動自由捐　協助光復鄉災民

▲▼同島一命！花蓮玉里鎮公所發動自由捐，協助光復鄉災民。（圖／玉里鎮公所提供）

同島一命！花蓮玉里鎮公所發動自由捐，協助光復鄉災民。（圖／玉里鎮公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

23日下午光復鄉馬太鞍溪堰塞湖二度溢流，造成馬太鞍溪橋沖毀，整個光復鄉汪洋一片，夾帶土石灰泥的溪水將所有可移動的物品推擠毀損，很難想像這樣在螢幕中才能看到的國外災難，竟然就發生在我們的周遭。

當一個災難的發生，考驗的是互助的協力支援，玉里鎮環殯所23日當天就派人車並採購各項搶災所需器具前往支援，防災協作中心二十多員民力也即時整裝抵達，公所並盤點民間資源包含大體冰櫃、旅宿業者、便當業者等提供所需。由於玉里鎮在本次颱風也有多處災情，各項資源有限，所以公所28日發動自由捐活動，由鎮長帶頭個人捐出五萬元，其餘同仁於彙整後統一交由相關單位採購所需物資。

鎮長龔文俊表示，很難過光復鄉發生這樣的災難，我們能力所及理當協助，因為不知道災難何時會發生在我們身上，本著同島一命的精神結善緣。救災不是短期間可以完成，由於目前四方大德捐贈的物資十分踴躍，為避免造成物資重複且非即時所需而無處存放，反而成為救災單位的困擾，所以我們採用捐助現金略盡棉薄之力，讓指揮中心能就需求採購。拋磚引玉期望社會企業能夠共同響應，祈願光復的災民能夠早日恢復正常的生活。
 

鏟子超人湧入光復鄉救災，成了台灣最美風景，但資深媒體人黃暐瀚直言，總統下令中秋節前要清淤完成，「我覺得難度甚高」，主因泥土變乾後超硬，眼下除了各種資源，他認為「最需要的就是統一調度」，昨（28日）光是一天就出現兩次「烏龍大撤退」，萬一造成踩踏，不堪設想。

同島一命玉里鎮公所自由捐鎮長帶頭協助光復鄉災民

