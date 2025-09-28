曝柯文哲又有腎結石　陳佩琪結論：他喝北所水半年就會跑出石頭

▲陳佩琪28日表示柯文哲體檢報告又出現腎結石。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今年4月在羈押禁見期間因血尿被救護就醫取出腎結石，但其妻子陳佩琪今（28日）表示，本來那次開完刀複診時就說石頭都打掉了， 但這次做體檢，石頭又跑出來了，「所以我的結論是他喝北所水約半年就會跑出石頭來」，且她看到柯文哲從北所帶回來的濾水器中有一大坨黑黑沉澱物，她已委託人拿去化驗。陳佩琪也說，「我一直有個感覺，就是先生在北所被拍到的相片眼皮都是腫腫的，是我多心嗎？」

陳佩琪28日上午在臉書表示，先生回家三星期了，腳鐐監控器自從換了第三只後， 就除例行性監控中心打來的查察電話外， 就不曾再有人在很奇怪的時間打電話來查行蹤了， 柯說先前那支燈號會一直閃、一直閃， 然後很快就低電量、甚至沒電了，但現在是沒再有這個問題了。

陳佩琪說，週三安排柯文哲去她同學另一伴開的牙科診所就診，竟不知牙科診所冷門時段怎跑出那麼多病人來， 原來是一群年輕人在門口看到阿北走進來，才衝進來喊加油、要求合照的，不只年輕人， 連診所候診的長者看見柯都很高興，給了很多建議，「先生很久沒見人群、和人家常聊天了， 看似靦腆、還有點不知所措，可能還要一段時間適應吧」。

接著，陳佩琪透露，在北所最為大家熟知的是今年4月初的腎結石開刀， 本來那次開完刀複診時就說石頭都打掉了， 但這次做體檢，石頭又跑出來了，「所以我的結論是他喝北所水約半年就會跑出石頭來，我跟他結婚35年，真不知道枕邊人有泌尿道結石耶， 他的體檢報告2014年開始有紙本拿回家， 我詳細review（檢閱）一遍，十年來也從沒看過有microscopy的血尿（顯微血尿）啊」。

陳佩琪說，柯文哲從北所帶回了三個、 說一個五塊錢的濾水器，說約裝一週就堆滿了雜質，她肉眼看裡頭是一大坨黑黑的沉澱物，還夾雜一大塊像黑黴的菌絲體，已經委託人幫忙把這東西拿去化驗了，有結果再跟大家報告。

陳佩琪也表示，柯文哲回來後最常跟她說的一句話是：「京華城所有公務人員都證稱是合法， 但檢察官就說是非法， 然後他就被抓去關了一年」。上周四開完庭後，柯回來就一直嘆氣， 說原本卷宗都看不完了，現在檢察官連他私人、不公開的行程都完全掌握住，甚至2013年8月他當醫生時的的私人行程都被他們拿出來在法庭上要你回答，或許媒體只對「柯前領導」這幾個字感興趣，其實他說這只是公務人員怠惰，連出新聞稿「人」都不看一下，但真正可怕的是全國機器拿出來對付一個人， 這才讓人不寒而慄。

陳佩琪說，「我一直有個感覺，就是先生在北所被拍到的相片眼皮都是腫腫的，是我多心嗎？等這次做完完整報告，這種長期莫名羈押導致的健康嚴重受損， 我再把他一次整理清楚」。