快訊／「聚焦案件審判核心」　北檢研議9天不抗告理由曝光

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

前民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇因京華城案，5日分別以7千萬、3千萬元金額交保，經北檢提出抗告，高院發回更裁。北院15日召開羈押庭後，維持交保裁定，北檢得知當晚隨即表示，將待收到裁定書後研議是否抗告。而抗告期限即將在25日截止，北檢研議9天後，今(24)日宣布不抗告，表示基於「促進訴訟」一貫立場，聚焦案件審判核心，尊重法院裁定，但強調只要一發現被告違反應遵守事項，將促請法院重新審酌羈押的必要性。

北檢強調，他們秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」客觀中立態度，並在審判期間基於「促進訴訟、發現真實」的原則，來檢視柯文哲羈押的原因與必要性，因而於審判中3次針對台北地院具保裁定提起抗告，都得到高院支持發回更裁，可證明抗告有理、於法有據。而柯文哲是否羈押，也由法院依法獨立決定，但某政黨及部分人士卻不斷透過媒體放話，指摘本案「押人取供」、「欲將柯文哲押到死」云云，都是在惡意曲解、帶風向製造對立紛爭，意圖影響司法審判的意圖昭然若揭。

北檢指出，台北地院於審判中4次羈押及4次具保停押之裁定，都認柯文哲、應曉薇涉犯最輕本刑5年以上之貪污重罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，也就是都有羈押之原因。又審酌本次台北地院裁定已就高院發回意旨指摘事項逐一說明，並就「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」之遵守事項，予以補充界定，防止被告與尚待交互詰問21名證人，或起訴書證據清單所載之證人（含被告計有155 人，其中與民Ｏ黨黨工有關之證人計有33人）進行勾串；另柯文哲、應曉薇分別以7000萬元、3000萬元之重保，並輔以電子腳鐶、個案手機之科技監控，防止被告２人逃亡。

北檢認為，這樣的羈押替代措施，雖有部分內容仍存在難以檢驗是否落實執行的疑慮，但檢察官基於「促進訴訟」之一貫立場，並聚焦於審判核心之法律主張及辯論，尊重法院上開裁定，不予抗告。

北檢強調，本署檢察官在未來審判程序中，仍將持續檢視被告有無違反法院諭知應遵守事項之行為，一旦發現具體事證，將促請法院重新審酌被告羈押的必要性，以維護司法公正與人民信賴，並確保國家刑罰權之行使。