社會 社會焦點 保障人權

快訊／「聚焦案件審判核心」　北檢研議9天不抗告理由曝光

▲柯文哲23日出庭，走路時步伐看起來有點不自然。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲柯文哲、應曉薇交保，北檢決定不抗告。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

前民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇因京華城案，5日分別以7千萬、3千萬元金額交保，經北檢提出抗告，高院發回更裁。北院15日召開羈押庭後，維持交保裁定，北檢得知當晚隨即表示，將待收到裁定書後研議是否抗告。而抗告期限即將在25日截止，北檢研議9天後，今(24)日宣布不抗告，表示基於「促進訴訟」一貫立場，聚焦案件審判核心，尊重法院裁定，但強調只要一發現被告違反應遵守事項，將促請法院重新審酌羈押的必要性。

北檢強調，他們秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」客觀中立態度，並在審判期間基於「促進訴訟、發現真實」的原則，來檢視柯文哲羈押的原因與必要性，因而於審判中3次針對台北地院具保裁定提起抗告，都得到高院支持發回更裁，可證明抗告有理、於法有據。而柯文哲是否羈押，也由法院依法獨立決定，但某政黨及部分人士卻不斷透過媒體放話，指摘本案「押人取供」、「欲將柯文哲押到死」云云，都是在惡意曲解、帶風向製造對立紛爭，意圖影響司法審判的意圖昭然若揭。

北檢指出，台北地院於審判中4次羈押及4次具保停押之裁定，都認柯文哲、應曉薇涉犯最輕本刑5年以上之貪污重罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，也就是都有羈押之原因。又審酌本次台北地院裁定已就高院發回意旨指摘事項逐一說明，並就「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」之遵守事項，予以補充界定，防止被告與尚待交互詰問21名證人，或起訴書證據清單所載之證人（含被告計有155 人，其中與民Ｏ黨黨工有關之證人計有33人）進行勾串；另柯文哲、應曉薇分別以7000萬元、3000萬元之重保，並輔以電子腳鐶、個案手機之科技監控，防止被告２人逃亡。

北檢認為，這樣的羈押替代措施，雖有部分內容仍存在難以檢驗是否落實執行的疑慮，但檢察官基於「促進訴訟」之一貫立場，並聚焦於審判核心之法律主張及辯論，尊重法院上開裁定，不予抗告。

北檢強調，本署檢察官在未來審判程序中，仍將持續檢視被告有無違反法院諭知應遵守事項之行為，一旦發現具體事證，將促請法院重新審酌被告羈押的必要性，以維護司法公正與人民信賴，並確保國家刑罰權之行使。

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

柯案北檢不抗告聲明「充滿恐嚇」　民眾黨聲明：勿再踐踏司法

柯案北檢不抗告聲明「充滿恐嚇」　民眾黨聲明：勿再踐踏司法

前民眾黨主席柯文哲5日以7千萬交保，北檢提出抗告且高院發回更裁後，北院召開羈押庭後，維持交保裁定。北檢今（24日）宣布不抗告，但強調只要一發現被告違反應遵守事項，將促請法院重新審酌羈押的必要性。對此，民眾黨說，此次「不提抗告聲明」充滿恐嚇意味，籲請北檢落實「促進訴訟、發現真實」之原則，切勿說一套做一套，踐踏司法公信力。

台鹽綠能弊案陳啓昱600萬交保　檢提抗告

台鹽綠能弊案陳啓昱600萬交保　檢提抗告

李文娟泣訴「檢察官很兇」　北檢：律師全程在場

李文娟泣訴「檢察官很兇」　北檢：律師全程在場

即／掏空台鹽4億被求刑12年　前董座陳啓昱600萬交保

即／掏空台鹽4億被求刑12年　前董座陳啓昱600萬交保

李文娟泣訴檢調問案凶狠：我只能用猜的

李文娟泣訴檢調問案凶狠：我只能用猜的

關鍵字：

柯文哲應曉薇北檢交保抗告

