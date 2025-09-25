柯文哲怨電子腳環太耗電　應曉薇嬌嗔電磁波太強「心臟一直跳」

▲涉犯京華城案的柯文哲今（25日）到台北地院出庭，跟在場柯粉握手致意。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

京華城案3名主要被告柯文哲、沈慶京與應曉薇，交保佩戴科技監控設備接連出狀況，柯日前因電子腳環沒電斷線，當庭被科控中心來電查勤，今（25日）開庭時，沈也因腳環訊號不佳而接到查勤電話，審判長諭知會在法庭增設強波器，必要時為被告安裝居家讀取器因應，柯表示至今已換第3組腳環，前1組很耗電、肯定是瑕疵品，「不知道是不是『裝』太多東西，會一直閃燈」。

不同於柯文哲、沈慶京苦惱電子腳環電池續航力與訊號穩定度，應曉薇反映自己有先天性心臟病，佩戴腳環後「心臟一直跳、一直跳～耳鳴24小時～」，手也會一直抖，她嬌嗔電磁波「真的好強喔～」，醫院都不敢貿然讓她戴著電子腳環做胸腔檢查。

應曉薇再三強調願配合科控，但科控中心也無法解答她疑惑，所以她請求審判長協助了解有無其他方案，例如調低電磁波。

▲應曉薇庭訊表示佩戴科控設備讓她心臟一直跳，懷疑電磁波太強所致。（圖／記者湯興漢攝）

審判長諭知若需醫療檢查，可陳報合議庭同意後，請科控廠商在檢查前後拆裝設備，而應曉薇反映心臟一直跳的問題，審判長苦笑說「應該是心悸吧」，仍待函詢專業解方，但審判長納悶人可持手機走來走去，「科控設備電磁波會有多強？」應曉薇連忙重申「沒關係，審判長，我願意（配合）！」

今庭訊從上午9點30分開始，沈慶京轉換為證人身分接受檢方詰問，上午10點04分，檢方正追問沈到台北市府拜訪時任市長柯文哲、在場有無旁人時，法庭內突然傳出一陣熟悉音樂聲，眾人左右張望，沈半响才意識到科控中心來電查勤，忙亂接聽：「我在台北地院。」

上周二（9月16日）開庭時，柯文哲也當庭被科控中心電話查勤，原因是沒電導致訊號與主機離線，本周二（23日）柯已更換1組腳環。

▲沈慶京出庭朝群眾抱拳致意。（圖／記者湯興漢攝）

審判長等沈慶京講完查勤電話，表明科控廠商發現法庭內訊號的確不好，會增設強波器減少困擾。審判長接著於上午庭訊結束前，指出柯文哲更換電子腳環至今，訊號都OK，但為防再度出狀況，預先訊問檢辯雙方對於在柯住處加裝居家讀取器的意見。

檢方請審判長依通案處理，柯文哲說至今已換第3組腳環，他記得第1組剛裝就沒訊號、當場剪掉換第2組，他都覺得很浪費，但第2組很耗電、肯定是瑕疵品，「不知道是不是『裝』太多東西，會一直閃燈」，他睡前會充飽電，現在第3組正常，夠一整天使用。

審判長諭知後續若柯文哲的科控設備再出現斷訊，會到柯住處加裝居家讀取器，並以裁定的方式補充先前的科控命令書，如不服、可抗告，若確定已排除這些故障狀況，就不必加裝。