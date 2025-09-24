王世堅讚小草「看法成熟」願意靜下心來　籲柯文哲照顧身體面對司法

記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨主席柯文哲5日以7千萬交保，北檢提出抗告且高院發回更裁後，北院召開羈押庭後，維持交保裁定。北檢今（24日）宣布不抗告。而近日民眾黨也未再動員支持者抗議。綠委王世堅受訪時表示，民眾黨跟小草朋友們現在的看法很成熟，難得看到他們願意靜下心來面對司法，這是國家之福，當事人應知道要勇敢面對司法，法官會公平裁處，呼籲柯文哲照顧好身體，面對司法的質疑。

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



柯文哲、台北市議員應曉薇因京華城案，5日分別以7千萬、3千萬元金額交保，經北檢提出抗告，高院發回更裁。北院15日召開羈押庭後，維持交保裁定。而抗告期限即將在25日截止，北檢研議9天後宣布不抗告，表示基於「促進訴訟」一貫立場，聚焦案件審判核心，尊重法院裁定，但只要一發現被告違反應遵守事項，將促請法院重新審酌羈押的必要性。

對於北檢放棄抗告，民眾黨也沒有繼續動員，王世堅表示，民眾黨跟小草朋友們現在的看法很成熟，我們已經是一個很成熟的民主法治社會，面對司法，那每一位當事人自己都應該知道要怎麼樣勇敢面對司法、答覆檢調提出來的質問，那法官也會做很公平的裁處。

王世堅指出，很難得看到他們願意靜下心來面對司法，他覺得這才是對的，這是國家社會之福啦。希望不只這一次、以後都是這樣，柯文哲要一個人勇敢擔起來、勇敢面對司法的質疑，好好去面對才對，照顧好自己身體，面對司法對你的質疑。

對於京華城案司法過程，王世堅強調，不要再去勞師動眾、更不要去做一些政治的揣測，批評，攻擊，這都會造成社會的紛擾，那都非常的不好。