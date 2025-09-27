美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

▲美麗島9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

《美麗島電子報》昨（26日）公布「9月國政民調」，在「政黨好感度」的部分，35.5%對民進黨有好感、52.1%反感，反感度雖已較上個月降低4.7個百分點，但仍逾5成；國民黨有36.6%好感、44.0%反感；民眾黨則有33.4%好感、44.1%反感，此外，有高達52.7％的民眾不信任柯文哲。

民進黨好感度分析

根據《美麗島電子報》調查，有35.5%的民眾對民進黨有好感，其中9.6%很有好感、25.9%有些好感，相較上個月上升2.4個百分點，另有52.1%的民眾對民進黨反感，其中32.5%很反感、19.6%有些反感，比起上個月下降4.7個百分點，未明確回答則有12.4%。

進一步交叉分析，若以地區來看，民進黨本月獲得最高好感度的地區，落在高屏的50.1％，中彰投地區則以25.8％居末；在年齡方面，70歲以上的民眾，對民進黨的好感度最高，來到45.9％，而30至39歲的民眾，僅28.7％對民進黨有好感，在所有年齡層中居末。值得注意的是，民進黨本月整體的反感度雖較上個月下降4.7百分點，但仍有52.1％民眾表示反感。

國民黨好感度分析

在國民黨方面，有36.6%的民眾對國民黨有好感，其中4.6%很有好感、32.0%有些好感，相較上個月微幅增加0.3個百分點，另有44.0%的民眾對國民黨反感，其中20.4%很反感、23.6%有些反感，比起上個月減少3個百分點，未明確回答則有19.4%。

進一步交叉分析，若以地區來看，國民黨本月獲得最高好感度的地區，落在基宜花東與外島的53.4％，高屏地區則以29.4％居末；在年齡方面，60至69歲的民眾，對國民黨的好感度最高，來到47.7％，而30至39歲的民眾，僅23.9％對國民黨有好感，在所有年齡層中居末。值得一提的是，國民黨繼上個月躍居為三黨好感度最高的政黨後，本月仍持續守住好感度第一的地位。

民眾黨好感度分析

在民眾黨方面，有33.4%對民眾黨有好感，其中6.9%很有好感、26.5%有些好感，相較上個月微幅下降0.8個百分點，另有44.1%對民眾黨反感，其中26.1%很反感、18.0%有些反感，比起上個月減少2.8個百分點，未明確回答則有22.6%。

進一步交叉分析，若以地區來看，民眾黨本月獲得最高好感度的地區，落在基宜花東與外島的47.8％，雲嘉南地區則以26.7％居末；在年齡方面，20至29歲的民眾，對民眾黨的好感度最高，來到45.2％，而70歲以上的民眾，僅19.3％對民眾黨有好感，在所有年齡層中居末。

此外，本次調查也針對民眾對柯文哲的信任度進行訪問，結果顯示，有33.6％信任柯文哲，其中9.3％很信任、24.3％還算信任，另有52.7％不信任柯文哲，其中31.4％很不信任、21.3％有點不信任，未明確回答則有13.8％。

整體而言，雖然仍有過半數的民眾不信任柯文哲，但綜觀趨勢，自去年12月起，民眾對柯文哲的信任度便持續漸進式上升，而不信任度，也自去年12月的70.3％，大幅降低17.6個百分點，來到今年9月的52.7％。

本民調由《美麗島電子報》戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年9月23至25日，調查範圍全國22縣市，調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計，以住宅電話與行動電話雙架構抽樣，最終，樣本規模成功完訪1077人（住宅電話699人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。