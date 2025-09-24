柯案北檢不抗告聲明「充滿恐嚇」　民眾黨聲明：勿再踐踏司法

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲5日以7千萬交保，北檢提出抗告且高院發回更裁後，北院召開羈押庭後，維持交保裁定。北檢今（24日）宣布不抗告，但強調只要一發現被告違反應遵守事項，將促請法院重新審酌羈押的必要性。對此，民眾黨說，此次「不提抗告聲明」充滿恐嚇意味，籲請北檢落實「促進訴訟、發現真實」之原則，切勿說一套做一套，踐踏司法公信力。

民眾黨表示，第一，近一年多來，柯文哲前主席遭受北檢利用司法公器濫權起訴、不當關押，過程中被特定媒體不斷洩漏偵辦內容，影響輿論摧毀、抹黑人格，直至公開審理期間才有機會為自身辯駁。

民眾黨說，北檢聲明所稱透過媒體放話押人取供等言論，無疑是自打嘴巴，做賊喊抓賊，台灣民眾黨嚴正駁斥，並強調本黨自始至終都在抵擋帶風向影響司法審判的國家機器。

第二，民眾黨指出，北檢一再罔顧事實，不願面對法務部調查局北機站調查結果「難謂無據，非屬不法」，用空洞且空泛的文字做出完全相反的結論，硬將柯文哲前主席等人起訴。

民眾黨說，更離譜的是，直至昨（23日）開庭，檢察官甚至拿出未在起訴範圍的內容來詰問證人，配合綠營側翼臉書發文繼續扣帽子，即證明本案背後政治力介入斧鑿斑斑。

第三，民眾黨表示，北檢此次決定不提抗告，固然是自打臉前次所提的抗告毫無正當性，不僅無謂浪費司法資源，更加諸當事人不必要之負擔。然而，此次「不提抗告聲明」仍處處充滿恐嚇意味，甚至欲以羈押手段來箝制當事人行動，籲請北檢落實「促進訴訟、發現真實」之原則，切勿說一套做一套，踐踏司法公信力。