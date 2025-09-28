美軍擬「入境打擊」委內瑞拉販毒集團　NBC：最快幾周內出動

▲川普政府對委內瑞拉軍事行動升級，派遣F-35前往波多黎各（Puerto Rico）前羅斯福路軍事基地（Roosevelt Roads military base）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

NBC引述4名消息人士說法報導，美軍正在研擬打擊委內瑞拉（Venezuela）境內販毒集團的作戰計畫，最快可能在數周內展開，但總統川普尚未正式批准。

根據報導，美軍計畫主要討論重點是對委內瑞拉境內的販毒集團成員、領導層、毒品製造實驗室進行無人機空襲。其中一名消息人士透露，總統川普「準備利用美國的一切力量，阻止毒品流入我們國家，並且將肇事者繩之以法。」

目前，五角大廈及委內瑞拉政府沒有回應。白宮被媒體詢問時，再次提及川普先前的言論，「我們拭目以待。委內瑞拉正向我們運輸幫派成員、毒販和毒品。這是不可接受的。」

川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與販毒集團合作，將古柯鹼、芬太尼、幫派成員送入美國，最近將懸賞馬杜洛逮捕令的獎金提高至5000萬美元，國務卿盧比歐（Marco Rubio）更被視為委內瑞拉政權更迭的主要倡議者之一。不過，馬杜洛否認涉入販毒，多次宣稱華府試圖強迫自己下台。

▲馬杜洛被川普指控，與販毒集團合作，危害美國人。（圖／達志影像／美聯社）



美軍目前在該區域部署至少8艘軍艦及4000多名人員，派遣F-35戰機至波多黎各（Puerto Rico），最近幾周打擊至少3艘來自委內瑞拉、被指控運毒的船隻。儘管華府沒有提出證據，但多明尼加共和國官員透露，其中一次打擊後在海中發現毒品。

美國最近對委內瑞拉軍事行動升級，一定程度上是因為政府認為，馬杜洛在阻止非法毒品外流方面做得仍不夠多。事實上，一些川普政府官員對於美軍升級沒有削弱馬杜洛政權，或者激發任何重大反應感到失望，白宮也面臨比想像中更大的反彈，因此開始仔細考慮下一步行動。

NBC報導，美委兩國目前正透過中東國家領袖作為中間人進行談判。高階政府官員透露，馬杜洛已經表態，願意為了保住權力而讓步。

但針對潛在的美軍境內攻擊，委內瑞拉政治分析師伊斯梅爾（Anibal Sanchez Ismayel）警告，「對委內瑞拉領土的攻擊將產生後果，從外交抗議到加劇政治迫害，甚至進一步團結民眾捍衛主權。」