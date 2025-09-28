川普21點和平計畫曝光！哈瑪斯不得治理加薩　48小時內釋放人質

▲ 川普在聯大會議中提出加薩和平21點計畫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普在聯合國大會期間提出中東和平21點計畫，獲得阿拉伯盟友好評。外媒27日曝光完整內容，包含堅定要求哈瑪斯在簽署協議後48小時內釋放所有以色列人質，並推動巴勒斯坦飛地去激進化，以及承諾終結所有武裝衝突。

據《以色列時報》取得的完整文件副本，這項計畫不僅為巴勒斯坦建國鋪路，更詳細規劃振興加薩走廊的具體步驟，也明確規定哈瑪斯不得參與任何治理架構。川普23日已向聯合國盟友提出此計畫，但尚未交給哈瑪斯。

計畫內容顯示，各方將共同重建加薩，向這個飽受戰火摧殘的地區提供援助，規模不低於2025年1月人質協議的水準；以色列國防軍將逐步撤出加薩，以色列則同意釋放重要巴勒斯坦囚犯；同意和平共處的哈瑪斯成員將獲得特赦，希望離開者則可獲得前往其他國家的安全通道。

值得注意的是，任何離開加薩後有意重返的人都將被允許這樣做，顯示川普立場重大轉變。他今年2月曾提出將巴勒斯坦人遷出加薩，並將這塊飛地改造成「中東版里維埃拉（Riviera）」。

美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）24日在聯合國大會場邊的Concordia峰會上表示，「我認為這項計畫解決了以色列和該地區所有鄰國的憂慮。我們抱持希望，甚至可說是有信心，我們在未來幾天內將能夠宣布取得某種突破。」

根據此計畫，加薩將建立由美國、阿拉伯國家及歐洲國家組成的國際集團監督的臨時政府，他們將制定新的經濟計畫來振興加薩，包括降低關稅稅率。地區夥伴也將提供安全保證，迫使哈瑪斯及其在加薩的盟友履行義務；美國和阿拉伯盟友也將組建穩定部隊，加強加薩安全。

▲ 川普29日將會晤訪美的納坦雅胡。（圖／路透）

此外，以色列將同意不併吞或占領加薩，並承諾不再次攻擊卡達，因其本月稍早對卡達的攻擊曾引發美國中東盟友不滿。川普預計29日在白宮會見以色列總理納坦雅胡時討論此計畫。

納坦雅胡26日誓言繼續推進戰爭，直到哈瑪斯被徹底剷除。以色列上周證實，已對加薩市展開地面入侵。

美國國務院一名官員在被問及該計畫時向《紐約郵報》表示，「美國仍致力於透過釋放所有人質，結束哈瑪斯恐怖統治，並促進向平民提供急需人道主義援助的方式來結束加薩衝突，」

該計畫部分內容已獲法國等歐洲盟友支持，法國總統馬克宏樂觀表示，若美國人、阿拉伯人和歐洲人團結支持這項計畫，便可取得成果。

儘管以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）等高級官員極力推動接管約旦河西岸大片區域，川普26日明確表示，不接受以色列這麼做，「我不會允許以色列併吞約旦河西岸。不，我不會允許的。這不會發生。夠了，現在是時候停止了。」