美前官員：台灣面對川普　要把握強化國防、對美投資的好牌

記者張靖榕／綜合報導

面對中國日益加劇的軍事威脅與美國政局的高度不確定性，2位美國前高階官員近日在專文中指出，台灣應強化自身國防與韌性，並善用其在全球半導體產業的領導地位與對美投資優勢，在處理對美關係時掌握「強而有力的牌」。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策專家高登（Phil Gordon）與中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）在「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌網站共同撰文，深入剖析台灣在面對中國壓力與川普（Donald Trump）政府可能重返白宮的變數下，應如何穩定自身處境。高登曾任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的國安顧問，何瑞恩則於歐巴馬（Barack Obama）政府時期擔任白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任。

文章指出，台灣若要在中國快速擴張的國力下維持自由生活方式，領導人必須懷抱緊迫感，優先投資國防與社會韌性。具體建議包括加強機動打擊武器，例如機動火箭發射器、肩射防空飛彈、防空系統，以及具耗損性的無人機裝備。同時也應強化網路安全設施，並提前部署彈藥、醫療、能源與糧食資源，以打消中國可能的「速戰速決」戰略想定。

兩人認為，這些行動不僅可強化自我防衛，亦可避免遭美方指責未盡本身防衛責任。而在經濟方面，台灣擁有獨一無二的戰略籌碼──台積電主導全球約95％的先進晶片製造，這項優勢將隨著人工智慧（AI）時代發展而日益關鍵。

文章強調，台積電的全球主導地位不僅為台灣帶來龐大經濟利益，也讓其能在不削弱競爭力的情況下，回應川普政府所重視的「對美投資」訴求，為台美雙邊關係提供「可交易的空間」。在川普風格偏向交易導向的外交邏輯下，台灣的安全與穩定將繼續符合美國長遠利益。

高登與何瑞恩指出，透過穩定提升國防預算、擴大對美投資、展現和平穩定的夥伴形象，台灣在面對川普時代的對美關係中將具備實質籌碼。然而他們也警告，這些作法無法完全排除川普為達成美中協議、或改善與中國國家主席習近平關係，而可能在台灣議題上讓步的風險。

兩人預估川普與習近平可能在今年稍晚會面，習或將提出削減對台軍售、甚至要求美方表態「反對台獨、支持統一」等條件，川普是否會為達成協議而妥協，仍有變數。不過專文也指出，台灣目前擁有相當程度的主動性與資源，足以掌握未來命運。

面對北京持續升高的軍事壓力，總統賴清德日前已宣布，台灣明年國防預算將提高至國內生產毛額（GDP）的3.32％，並預計於2030年達到GDP的5％，以展現應對中共威脅的決心。