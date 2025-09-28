　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美前官員：台灣面對川普　要把握強化國防、對美投資的好牌

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

面對中國日益加劇的軍事威脅與美國政局的高度不確定性，2位美國前高階官員近日在專文中指出，台灣應強化自身國防與韌性，並善用其在全球半導體產業的領導地位與對美投資優勢，在處理對美關係時掌握「強而有力的牌」。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策專家高登（Phil Gordon）與中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）在「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌網站共同撰文，深入剖析台灣在面對中國壓力與川普（Donald Trump）政府可能重返白宮的變數下，應如何穩定自身處境。高登曾任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的國安顧問，何瑞恩則於歐巴馬（Barack Obama）政府時期擔任白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任。

文章指出，台灣若要在中國快速擴張的國力下維持自由生活方式，領導人必須懷抱緊迫感，優先投資國防與社會韌性。具體建議包括加強機動打擊武器，例如機動火箭發射器、肩射防空飛彈、防空系統，以及具耗損性的無人機裝備。同時也應強化網路安全設施，並提前部署彈藥、醫療、能源與糧食資源，以打消中國可能的「速戰速決」戰略想定。

兩人認為，這些行動不僅可強化自我防衛，亦可避免遭美方指責未盡本身防衛責任。而在經濟方面，台灣擁有獨一無二的戰略籌碼──台積電主導全球約95％的先進晶片製造，這項優勢將隨著人工智慧（AI）時代發展而日益關鍵。

文章強調，台積電的全球主導地位不僅為台灣帶來龐大經濟利益，也讓其能在不削弱競爭力的情況下，回應川普政府所重視的「對美投資」訴求，為台美雙邊關係提供「可交易的空間」。在川普風格偏向交易導向的外交邏輯下，台灣的安全與穩定將繼續符合美國長遠利益。

高登與何瑞恩指出，透過穩定提升國防預算、擴大對美投資、展現和平穩定的夥伴形象，台灣在面對川普時代的對美關係中將具備實質籌碼。然而他們也警告，這些作法無法完全排除川普為達成美中協議、或改善與中國國家主席習近平關係，而可能在台灣議題上讓步的風險。

兩人預估川普與習近平可能在今年稍晚會面，習或將提出削減對台軍售、甚至要求美方表態「反對台獨、支持統一」等條件，川普是否會為達成協議而妥協，仍有變數。不過專文也指出，台灣目前擁有相當程度的主動性與資源，足以掌握未來命運。

面對北京持續升高的軍事壓力，總統賴清德日前已宣布，台灣明年國防預算將提高至國內生產毛額（GDP）的3.32％，並預計於2030年達到GDP的5％，以展現應對中共威脅的決心。

09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」
台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛
捐款流向花蓮縣府？賑災基金會「不交任何單位」：直接撥給災民
恐怖畫面曝光！印度造勢大會踩踏36死58傷
徐榛蔚挨家挨戶慰問「唯獨跳過他家」！議長張峻嘆：感動變失落

挺加薩「簽證遭秒撤」　哥倫比亞總統怒轟：美國違反國際法

俄無人機大鬧波羅的海、丹麥也遭殃　北約：東翼防禦全面升級

恐怖畫面曝光！印度造勢大會爆踩踏　釀36死58傷

美前官員：台灣面對川普　要把握強化國防、對美投資的好牌

34年懸案破了！德州優格店「4少女慘死」　DNA揪出冷血殺手

樺加沙剛走　博羅依颱風重創菲律賓「增至11死」！40萬人撤離

青瓦臺才公開2天！二手平台驚見「李在明中秋禮盒」　轉賣價曝光

日2歲女童受虐身亡「體重僅6kg」！親生父母長期虐待　遺體全身傷

櫻花妹爛醉「消防員假好心」送她回家！　秒變色狼性侵6小時

美特勤局直搗「SIM卡農場」查獲10萬張！　成垃圾簡訊、黃牛利器

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

花蓮光復「內陸海嘯」險滅大同村！74歲嬤竟喊：感謝主

被「鏟子英雄」遺忘的家！災民怒吼：官員只會來打卡

空心學霸4／3000元就能買到名校文憑　驗證制度失靈假學歷橫行

空心學霸3／假學歷量產化！賣家離譜對話曝　平台到黑市一條龍

空心學霸2／假學歷一鍵下單　電商平台淪「造假工具包」集散地

空心學霸1／靠假清大文憑任科技副理領高薪　還成為台積電博士妻

9月28日星座運勢／射手加班熬夜為愛奉獻　水瓶正財偏財兼收

全智賢《暴風圈》精英造型解析！高領西外、風衣是必備　偷塞了私人愛牌

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

花蓮16死82傷！BBC揭災情慘重5關鍵

北韓隨機抽查巨乳妹！2女隆乳遭公審羞辱

慘況曝！印度造勢大會爆踩踏　釀36死58傷

日2歲女童體重僅6kg！遭父母虐死

日本女市長爆帶「已婚男下屬」開房10次！

「4少女慘死」34年懸案偵破！　DNA揭真相

聯合國企業黑名單　Airbnb、Booking入列

醫生切錯邊！他健康腎「整顆被摘掉」反留病腎

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

3女遭性侵虐殺全程直播　最後身影曝光

台、日冠軍賽火球男林盛恩先發

台、日冠軍賽火球男林盛恩先發

亞錦賽28日迎來最後一天賽事，台灣與日本將爭奪冠軍獎盃。中華隊此役由旅美二刀流火球男林盛恩掛帥先發，日本則推出近藤壱来應戰。

光復商工需要鏟子超人！他PO文求助

光復商工需要鏟子超人！他PO文求助

亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

外籍鏟子超人救災喊：我住花蓮　身分被神出

外籍鏟子超人救災喊：我住花蓮　身分被神出

韓媒報導布坎南來台表現不如以往

韓媒報導布坎南來台表現不如以往

台灣川普美國北美要聞國防

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

可能有雙颱！　最新預測曝

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂40km被尋獲

賑災基金會：捐款直接撥給災民

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

