社會 社會焦點 保障人權

獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

記者許進騏、劉邠如／花蓮報導

花蓮光復鄉因堰塞湖外溢，近乎「滅村」，當時敦厚路上大水淹一層樓高，而當時帶著三幼子在家的周小姐，因為先生是軍職駐守馬祖，公公臨時外出，她抱著三個孩子，靠著把孩子安置在衣櫃高處，水淹最高時，母子四人僅剩一顆頭能露出水面勉力呼吸。她說當下她只能緊緊懷抱著三個孩子「能做的只有一起禱告，說我們要活下去！」但她透露當時也一度閃過不好的念頭，感覺像是「只能等死」。而母子四人在洪水中泡了近5個小時，終於獲救。

▲水淹進家裡時根本逃不掉，家中孩子瑟縮躲在衣櫃裡。（圖／記者劉邠如攝）

▲水淹進家裡時根本逃不掉，家中孩子瑟縮躲在衣櫃裡。（圖／記者劉邠如翻攝）

周小姐表示，當天下午3點43分左右，她看突然水勢變大，她就直覺拿出手機紀錄，但當時心裡僅想，淹水應該也僅會是淹到小腿肚的程度。沒想到接著水量開始急遽暴增，屋外孩子的娃娃車被沖走，就連自家轎車也開始「倒退嚕」，她心想不妙，開始找物品擋水，沒想到根本徒勞無功，短短幾分鐘內，大水迅速淹進家門，到4點28分時，已經一層樓全淹滅頂，由於家中是一樓平房，她雖一度有想要不要到屋頂避難，但外頭滂沱大雨，她也不敢貿然行動。

▲水淹進家裡時根本逃不掉，家中孩子瑟縮躲在衣櫃裡。（圖／記者劉邠如翻攝）

當時短短時間內，她必須迅速判斷，自己能帶著孩子躲在哪一個房間，她最後決定選擇靠窗的房間，也慶幸房間裡有一個衣櫃，掃除衣櫃物品後，讓三個孩子躲在衣櫃裡，但大水來時，水淹的最高時甚至淹到近屋頂，大家只剩一顆頭仰著呼吸。

不過該說是幸運嗎？就差那麼一點點，就會讓母子四人全滅頂的大水，後來也慢慢退下，但仍有成人高，她也提供當時她仍用手機紀錄下大水暫退時的照片，三個孩子臉上、頭髮全身都是灰色淤泥，瑟縮躲在衣櫃裡的，一臉驚恐的神情，照片讓人看了心疼不已。

▲水淹進家裡時根本逃不掉，家中孩子瑟縮躲在衣櫃裡。（圖／記者劉邠如攝）

▲▼水淹進家裡時根本逃不掉，家中孩子瑟縮躲在衣櫃裡。（圖／記者劉邠如翻攝）

周小姐表示，淹水當下，她也曾試圖撥打119求救，但當時光復大淹水如海嘯一般，根本無人能來。她看著手機電量不停下降，家人們也不停打電話來關心問「你還好嗎？」當時她根本無法回應，只能直白回答「我不好啊！」並請對方迅速結束電話讓她保留電力可以繼續求救。而外出採買的公公也打電話問她狀況，本以為只是一般淹水，沒想到是全家一層樓平房「淹到全滅」，儘管心急也束手無策。

周小姐說，她因為和年紀較大的孩子都會游泳，一度也想，是否要趁著大水稍退，抱著孩子外逃，但屋內就只有她一個大人，和國小四年級、三年級、一歲的兒子，她根本沒有把握。只好母子四人緊緊抱在一起，全身發抖，平時沒有堅定信仰的她，當下能做的只有禱告「我們要活下去」但看著時漲時消的大水，她心裡也曾閃過最壞的念頭「恐怕也只是在等死。」

▲水淹進家裡時根本逃不掉，家中孩子瑟縮躲在衣櫃裡。（圖／記者劉邠如攝）

母子四人就這樣從下午近四點受困到晚上八點多。中間六點時，她說自己還和大女兒試圖說笑，度過緊張的心情，母子還聊「猜猜什麼時候會有人來救我們？」幸好對門鄰居阿金阿嬤，心細發現她們仍在等待救援，讓孫子過來救人，當時對面也有一位好心人來幫忙，直到母子四人全脫困，已經是晚上九點。

周小姐回憶，一開始本來還問國小四年級的大女兒能不能趁雨暫歇，自行通過，讓大人抱著較小的弟妹通過，但面對家門口湍急如大河的水勢，大女兒當時也嚇到快哭出來，後來還是靠大人們幫忙，一一把孩子抱到阿金阿嬤家避難。而對於一家人能在大水後安然無恙，她也感謝對門阿金阿嬤的孫子和好心人，直呼「我們能活下來真的很神奇！」

快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

颱風樺加沙重創花蓮，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，至今已確認16人罹難、82人受傷，另有6人失蹤，慘痛災情同樣引發外媒關注。BBC就特別整理5大重點，剖析為何這場災難會造成如此嚴重的死傷與破壞。

