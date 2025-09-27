光復鄉遇恐怖淹水　高中生「全體留下」救災：來幫忙是對的

▲返鄉教育遇恐怖淹水，高中生「全體留下」救災。（圖／基隆人日常社團／八斗高中原民班）



記者許力方／綜合報導

基隆八斗高中原民班的學生2週前剛好前往花蓮馬太鞍「返鄉教育」，碰上堰塞湖溢流淹水，光復鄉成了重災區，學生們見沒人可以幫忙當地災民善後，決定留下來救災，有同學看到行動不便的老人家，更主動背起護送，令人動容。

八斗高中原民班的學生2週前到馬太鞍教學基地參加返鄉教育，第一週跟部落長輩學族語，第二週恰巧碰上颱風，光復鄉遭泥水淹沒，幸好師生住宿地點位於糖廠旁民宿的安全區，全員平安無恙，但眼見當地災情嚴重，學生們主動留下來，在老師帶領下，走進災民家中協助清理。

學生們穿著雨鞋，有的拿臉盆、有的拿鏟子、畚箕，一次次將沉甸甸的汙泥以人力接龍方式鏟出屋外，雙手、臉上全身都布滿泥濘，有些堆積嚴重的地方，淤泥甚至高到小腿，他們的鞋印成為最真實的勞動印記。

學生們已經與當地居民相處一週，培養出了感情，原本要去高雄撤離，看到很多受災戶是老人家，沒有人可以幫忙，因此全體決定留下來幫忙他們。更令人動容的是，有幾名學生看到行動不便的老人家，主動背起老人家，一步步護送到安全區域。

英勇的女同學受訪時說「我們來幫忙是對的」，剛好他們來到花蓮，突然發現身為年輕人的責任，因此想要留下來。有男學生也說，當地缺的都是人力，走路就會跌倒，要像他們一樣的高中生去會比較快。老師也笑坦言「教育很成功。」