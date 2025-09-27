　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／光復阿嬤目睹「內陸海嘯」心驚喊完了　孫子一句話跳水救人

記者許進騏、劉邠如／花蓮報導

花蓮光復鄉因堰塞湖外溢，近乎「滅村」，《ETtoday新聞雲》記者在災後第五日重回當時淹水情況也非常嚴重的敦厚路，碰到老太太坐在泥巴堆上看著年輕人收拾家園，也意外聽到超人大學生英勇救出四母子的故事。

▲阿嬤心有餘悸的敘事淹水當下的情形，也慶幸一家人都平安。（圖／記者徐進騏攝）

▲阿嬤心有餘悸的敘事淹水當下的情形，也慶幸一家人都平安。（圖／記者許進騏攝）

75歲的阿嬤許阿金，表示她平時獨居在花蓮光復的家，兒孫偶爾會回來探望。但這次堰塞湖外溢「內陸海嘯」發生之前，慶幸她其中一個孫子，也剛好來探望她，在家住了一個禮拜，否則淹水當時她也心慌到不該如何是好。

阿金阿嬤也透露，在下午三點近四點，大水淹來當時，水又急又大，一眨眼已經淹到一樓高。慶幸家裡有兩層樓，她緊急和孫子躲到二樓避難，但這時她卻想到，對門的母子，一早還有看到小朋友，她著急地心想鄰居家只是一樓平房，母親帶著三個孩子，分別是國小四年、三年級、一歲小男童，讓她擔憂不已，灰心想，以大水淹到一樓全滿的程度「人恐怕是沒了！」

不過雖是如此擔憂，她在自宅二樓，仍不停焦急往對面張望，邊心想：「小孩子到底要怎麼辦？」期望有奇蹟。沒想到了傍晚時，卻看到有手機光點，在對門鄰居家窗戶「畫圓圈」。阿金阿嬤說到這興奮地說，她當時一看就明白了「這就是在求救，說快來救我的意思！」她也趕快叫孫子來看，當時孫子就表示，想穿越中間宛如湍急河道的水區，到對面救人。她則是陷入兩難，一方面想救人，一方面又怕愛孫發生意外。但孫子則安慰她「阿嬤沒關係，救人比較重要！」

▲阿嬤心有餘悸的敘事淹水當下的情形，也慶幸一家人都平安。（圖／記者徐進騏攝）

▲阿嬤心有餘悸的敘事淹水當下的情形，也慶幸一家人都平安。（圖／記者劉邠如攝）

阿金阿嬤興奮的比手畫腳，表示當時過去後，孫子就幫忙把孩子以一次一個的方式，把小朋友抱到她家避難，當時低窪處大水已經淹到成人脖子，孫子還要仰著頭呼吸，到了隔日還忍不住跟她說「阿嬤我脖子好痠」！

但幸好母子四人全部及時被救出，在她們家一起避難，阿金阿嬤說，看到大家順利逃生後，她更是開心抱著彼此直呼「真的好緊張，還好、還好你們沒有死掉！」不過看著孩子身上全是淤泥頭髮和驚恐的眼神，她說當時只能趕緊拿毛巾幫忙擦拭「妹妹頭髮都黏黏的泥巴，我們一直擦、一直擦，擦很久。」阿金阿嬤趕緊拿出自己的衣服給母子替換，迄今回想起仍心疼不已。

阿金阿嬤說，自己住在這裡這麼久，第一次碰到這麼嚴重的大水，附近也有老鄰居因此遇難。但劫後餘生，雖然家園盡毀，但她還是感恩的說「好險至少我們家人都平平安安。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

師大教學大樓三樓傳火警！警消急拉封鎖線　冷氣、音響全燒毀

夫妻深夜街邊大吵被住戶制止！醉男沖天炮轟鄰居　超扯畫面曝

徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了：推進阿陶莫部落災區慰問災民

回家再看一下「抱神明桌亡」婦遺體終尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

外國朋友衝災區幫忙　印度、莫三比克學生也來了：把力量合起來

花蓮慈濟醫療站傷患突破650人！加男遭割傷、女踩釘子急打破傷風

台南20歲騎士過彎撞吊車！車噴火光人卡輪下　驚悚畫面曝　

獨／勇渡湍急「內陸海嘯」救出母子4人　超人大學生本尊曝光！

金門千萬「公車界特斯拉」撞毀　灰色轎車路口未減速釀禍

獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

師大教學大樓三樓傳火警！警消急拉封鎖線　冷氣、音響全燒毀

夫妻深夜街邊大吵被住戶制止！醉男沖天炮轟鄰居　超扯畫面曝

徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了：推進阿陶莫部落災區慰問災民

回家再看一下「抱神明桌亡」婦遺體終尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

外國朋友衝災區幫忙　印度、莫三比克學生也來了：把力量合起來

花蓮慈濟醫療站傷患突破650人！加男遭割傷、女踩釘子急打破傷風

台南20歲騎士過彎撞吊車！車噴火光人卡輪下　驚悚畫面曝　

獨／勇渡湍急「內陸海嘯」救出母子4人　超人大學生本尊曝光！

金門千萬「公車界特斯拉」撞毀　灰色轎車路口未減速釀禍

獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

天王山滿場對決！　古久保喊話：桃猿照平常心拚兄弟

師大教學大樓三樓傳火警！警消急拉封鎖線　冷氣、音響全燒毀

BBC揭「堰塞湖溢流」災情慘重5關鍵！　花蓮16死82傷震驚國際

夫妻深夜街邊大吵被住戶制止！醉男沖天炮轟鄰居　超扯畫面曝

徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了：推進阿陶莫部落災區慰問災民

何博文帶隊加入「鏟子超人」行列　「救災不需要口水只要行動」

回家再看一下「抱神明桌亡」婦遺體終尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

台灣媒體與廣告市場趨勢論壇　聚焦AI驅動與戶外廣告新藍海

全場尖叫！鄭恩地緊張手抖仍開出好球　王博玄化身小粉絲雀躍接捕

家鄉花蓮受重創...VERA蔡朕心痛：看了很難過　響應公益獻唱捐所得

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

社會熱門新聞

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗守家門等她回來

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

「我們也是一份子」4千義工擠爆光復火車站

花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

救出6歲女童！屏東特搜泥濘爬行60小時畫面曝

內陸海嘯後「一張照」曝惹人心疼！

馬太鞍溪堰塞湖水量剩7.7%　下游仍可能溢流

即／高雄死亡車禍！女騎士遭酒駕逆向撞死

更多熱門

相關新聞

超人大學生曝光！勇渡「內陸海嘯」救出4母子

超人大學生曝光！勇渡「內陸海嘯」救出4母子

花蓮光復鄉因堰塞湖外溢，近乎「滅村」，當時敦厚路上大水淹一層樓高，而英勇在惡水中搶救出母子4人的年輕人，其實還只是一位大學生。他謙虛原本不願受訪，在記者的追問下，才透露這段與天搶命的經過。

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

「鏟子超人」赴花蓮注意3裝備防傳染病

「鏟子超人」赴花蓮注意3裝備防傳染病

網路惡意造謠賴清德勘災實況　郭雅慧闢謠：良善互助不該被影響

網路惡意造謠賴清德勘災實況　郭雅慧闢謠：良善互助不該被影響

「郵政超人」假日支援賑災物資運送　22輛大貨車狂奔花蓮

「郵政超人」假日支援賑災物資運送　22輛大貨車狂奔花蓮

關鍵字：

花蓮颱風樺加沙災情堰塞湖溢流影音

讀者迴響

熱門新聞

光復「浴室超人」是她們！

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面