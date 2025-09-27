獨／光復阿嬤目睹「內陸海嘯」心驚喊完了　孫子一句話跳水救人

記者許進騏、劉邠如／花蓮報導

花蓮光復鄉因堰塞湖外溢，近乎「滅村」，《ETtoday新聞雲》記者在災後第五日重回當時淹水情況也非常嚴重的敦厚路，碰到老太太坐在泥巴堆上看著年輕人收拾家園，也意外聽到超人大學生英勇救出四母子的故事。

▲阿嬤心有餘悸的敘事淹水當下的情形，也慶幸一家人都平安。（圖／記者許進騏攝）

75歲的阿嬤許阿金，表示她平時獨居在花蓮光復的家，兒孫偶爾會回來探望。但這次堰塞湖外溢「內陸海嘯」發生之前，慶幸她其中一個孫子，也剛好來探望她，在家住了一個禮拜，否則淹水當時她也心慌到不該如何是好。

阿金阿嬤也透露，在下午三點近四點，大水淹來當時，水又急又大，一眨眼已經淹到一樓高。慶幸家裡有兩層樓，她緊急和孫子躲到二樓避難，但這時她卻想到，對門的母子，一早還有看到小朋友，她著急地心想鄰居家只是一樓平房，母親帶著三個孩子，分別是國小四年、三年級、一歲小男童，讓她擔憂不已，灰心想，以大水淹到一樓全滿的程度「人恐怕是沒了！」

不過雖是如此擔憂，她在自宅二樓，仍不停焦急往對面張望，邊心想：「小孩子到底要怎麼辦？」期望有奇蹟。沒想到了傍晚時，卻看到有手機光點，在對門鄰居家窗戶「畫圓圈」。阿金阿嬤說到這興奮地說，她當時一看就明白了「這就是在求救，說快來救我的意思！」她也趕快叫孫子來看，當時孫子就表示，想穿越中間宛如湍急河道的水區，到對面救人。她則是陷入兩難，一方面想救人，一方面又怕愛孫發生意外。但孫子則安慰她「阿嬤沒關係，救人比較重要！」

▲阿嬤心有餘悸的敘事淹水當下的情形，也慶幸一家人都平安。（圖／記者劉邠如攝）

阿金阿嬤興奮的比手畫腳，表示當時過去後，孫子就幫忙把孩子以一次一個的方式，把小朋友抱到她家避難，當時低窪處大水已經淹到成人脖子，孫子還要仰著頭呼吸，到了隔日還忍不住跟她說「阿嬤我脖子好痠」！

但幸好母子四人全部及時被救出，在她們家一起避難，阿金阿嬤說，看到大家順利逃生後，她更是開心抱著彼此直呼「真的好緊張，還好、還好你們沒有死掉！」不過看著孩子身上全是淤泥頭髮和驚恐的眼神，她說當時只能趕緊拿毛巾幫忙擦拭「妹妹頭髮都黏黏的泥巴，我們一直擦、一直擦，擦很久。」阿金阿嬤趕緊拿出自己的衣服給母子替換，迄今回想起仍心疼不已。

阿金阿嬤說，自己住在這裡這麼久，第一次碰到這麼嚴重的大水，附近也有老鄰居因此遇難。但劫後餘生，雖然家園盡毀，但她還是感恩的說「好險至少我們家人都平平安安。」