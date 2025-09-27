獨／勇渡湍急「內陸海嘯」救出母子4人　超人大學生本尊曝光！

▲大學生英勇在惡水中搶救出四母子。（圖／記者劉邠如攝）

記者許靖騏、劉邠如／花蓮報導

花蓮光復鄉因堰塞湖外溢，近乎「滅村」，當時敦厚路上大水淹一層樓高，而英勇在惡水中搶救出母子4人的年輕人，其實還只是一位大學生。他謙虛原本不願受訪，在記者的追問下，才透露這段與天搶命的經過。

在惡水中受困5小時，母子四人在水淹最高時，僅剩一顆頭能呼吸，照片曝光，三個孩子瑟縮在衣櫃裡，全身滿是爛泥的照片，讓大家看了心疼不已。而母親周小姐口中的「救命英雄」，《ETtoday新聞雲》也找到了！

這位「救命英雄」的阿嬤許阿金說，孫子其實不常回來，但不知道為何這一次一回來就住了一個禮拜，也幸好孫子在家，不然獨居的她碰到惡水，也恐怕會慌張到不該如何是好。

23歲的王同學表示，自己還在桃園讀大學，平時學業忙不常回阿嬤家，但這次是因為早就注意到堰塞湖警訊，因而特意安排了一個禮拜的假，回阿嬤家並到附近四處巡查。

王同學表示，當時大水即便到了傍晚，家門口的大水，都還是淹到成年人的胸口高度，更不要說當時洪水及湍急，問他到底當時為何能生出這闖過「絕命死亡線」的勇氣，難道不怕被湍急水流沖走？他說自己當下也沒有想太多，只是靠著「爆發力和意志力」，打赤腳「想辦法用腳抓住地」，勉力來來回回，當時也有一位不知名男子一起幫忙，救出周小姐和三個孩子，到阿嬤家二樓避難。

不過問他，為何這次會因為堰塞湖消息，不常回老家的他，卻會警覺到決定回阿嬤家一個禮拜？他說這也是很難形容的「直覺」！而也因這莫名的「直覺」，能在意外當下除了守護了自己的阿嬤，也幫到對門鄰居周小姐和三個孩子的忙，在死神手上搶救回四條人命。