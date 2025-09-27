　
政治

蕭美琴：丹娜絲風災條例適用此次洪災　農業部提3方案助農民

▲▼花蓮光復鄉太馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復鄉太馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，副總統蕭美琴今（27日）下午二度前往花蓮勘災，她受訪時說，《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》相關方案將擴大適用這次災情，若有不足之處，將進一步研議調整。另外，農業部也將推出三個方案，包括農田作物依面積大小給予救助金、一年免息或緩繳以及專案補貼受損的溫室網設施與農機具。

蕭美琴今二度赴花蓮勘災，她指出，這幾天全台灣人都是心繫花蓮，很多人也都希望能盡一己之力，今天下午搭火車過來也看到許多志工，每一個人都希望這些力量能做最妥善的運用。後面還有許多政府不管中央、地方，需要一起在協調後續災區能儘速復原，讓災民的生活恢復正常。

蕭美琴說，災後工作非常多，今天除了關注救人以及物資調度外，也特別就擴大農損問題，部分災民未來這段期間的收入可能面臨困境，所以農政單位也特別來關心提出一些方案。

蕭美琴表示，她有向行政院確認，先前三讀通過的《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》相關方案，能擴大適用這次光復鄉的災情，如果有不足之處，會進一步研議討論。她強調，不管是政府、民間、宗教團體、志工等，都會幫助光復鄉重新站起。

至於中央跟地方是否會一起開會？蕭美琴強調，今天到協調中心也要聽第一線的狀況，如果有可以從旁協助的會盡力協助。蕭說，災情不分中央地方，大家都有同樣心境希望能夠讓光復鄉重新站起來，就這一點我們會緊密的協調一起分工合作。

另外，農業部次長胡忠一也宣布，針對這次的風災，農業部提出三個方案因應。第一，針對全花蓮縣內都納入救助對象，所有在這次堰塞湖溢流的區域內，只要被侵襲到的農田，所有農產品全品項全部納入。水稻部分，每一公頃給予2萬元的救助；小米部分，每公頃給予3萬元救助；雜糧部分，每公頃給予2萬8千元的救助。

第二，減低農民的利息負擔。如果因為這次颱風或是土石流、堰塞湖溢流導致的災損，想要來貸款，會給予一年的免息，目前低利貸款大概是1.415的利息，會減為0利率。如果已經貸款的，若因災害導致還款能力出問題，可以給2年緩繳。

第三，專案補助溫網室設施受到災害影響，會給予8成補助；農機具方面若有受損，也給予相關協助。胡忠一強調，會用三個方案全力協助農民朋友在短期間內復耕，讓農家收益或日常生活不會受到影響。

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，副總統蕭美琴前往光復鄉公所視察災情。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統蕭美琴二度前往光復鄉視察災情。（圖／記者李毓康攝）

09/26 全台詐欺最新數據

颱風 蕭美琴 樺加沙 花蓮 堰塞湖

