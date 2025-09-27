一般車輛禁入災區！光復鄉2時段「交通管制」三角區域

▲花蓮縣府啟動光復鄉災區交通管制。（圖／花蓮縣府）



記者許力方／綜合報導

花蓮光復鄉災情嚴重，各地湧入志工「鏟子超人」前往清淤搶救，縣府今（27日）晚宣布，自明天（28日）起實施光復市區將實施「三角區域」的交通管制。受影響路段包含台11甲線、台9線和林森路區域，僅限救災重型機具通行，一般車輛請勿進入。

縣府緊急發出公告，為了加速災後復原工作，自明天開始在光復市區周邊設置管制點，實施交通管制，確保救災動線暢通，分為兩個時段，包括「自主清掃時段」和「重型機具清掃時段」，以加速完成清淤、恢復市容。

【08:00 – 16:00 自主清掃時段】

▪️ 三角區域內車輛單向通行

▪️ 往南 → 由台九線方向離開

▪️ 往北 → 由台11線方向離開



【16:00 – 08:00 重型機具清掃時段】

▪️ 投入重型機具清掃主要道路

▪️ 三角區域內車輛禁止進入

▪️ 加速完成清淤、恢復市容

有關台9線進度，縣府表示，立即搶通193縣道目前救援依靠單一道路，已與公路總局協調盡速搶通台9線，預計10月15日部分通車。因災區救援及清理工作需求，大量志工與自小客車南下進入光復地區，193縣道（箭瑛大橋到光復鄉端）原本道路狹窄，現又有多輛大型工程機具及救災物資車輛同時通行，導致會車困難、交通壅塞情形嚴重。

另外，交通管制措施部分，193縣道（箭瑛大橋到光復鄉端）目前也採取「單向通行」措施，往南車輛准許通行，所有車輛僅能往南線行駛。往北車輛一律禁止行駛193線。北上車輛改由光豐公路轉臺11線，銜接臺61線北上。近日災區現場單向交通管制，透過警廣持續宣導，以利民眾遵循。