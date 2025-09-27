美麗島民調／賴清德滿意度35.5％止跌回升　卓榮泰滿意度31.2％

▲總統賴清德9月滿意度與不滿意度。（圖／美麗島電子報提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》昨（26日）公布「9月國政民調」，結果顯示，總統賴清德的執政表現滿意度為35.5％、不滿意度57.0％，滿意度止住連5個月的下滑，在信任度方面，則有37.5%的民眾信任賴清德、52.3%不信任，此外，行政院長卓榮泰的施政滿意度則為31.2%，另有50%的民眾表示不滿意。

賴清德在「執政滿意度」方面，有35.5%的民眾滿意其表現，其中8.2%很滿意、27.3%還算滿意，整體滿意度相較上個月增加4.5個百分點，另有57.0%民眾不滿意，其中39.1%很不滿意、17.9%有點不滿意，整體不滿意度比上個月降低3.5個百分點。

進一步交叉分析，若以地區來看賴清德本月執政滿意度，獲得最高滿意度的地區落在高屏的50.2％，基宜花東與外島地區則以38.4％居次；在年齡方面，70歲以上的民眾，對賴清德的執政表現最為滿意，來到54.9％，60至69歲的民眾，僅28.9％感到滿意，在所有年齡層中居末。

至於，「賴清德的信任度」，有37.5%的民眾信任賴清德，其中，13.1%很信任、24.4%還算信任，整體信任度相較上個月增加1.5個百分點，另有52.3%的民眾不信任賴清德，其中，35.7%很不信任、16.6%有點不信任，整體不信任度則比上個月降低2.8個百分點。

進一步交叉分析，若以地區來看，賴清德本月信任度，以高屏的54.4％居冠，雲嘉南則以42.2％居次；在年齡方面，70歲以上的民眾最信任賴清德，整體為53.8％，最不信任賴清德的年齡階層則為60至69歲，僅呈現29.2％。

▲總統賴清德9月信任度與不信任度。（圖／美麗島電子報提供）

行政院長卓榮泰的施政滿意度分析

本月國政民調中，「卓榮泰的施政滿意度」，有31.2%的民眾滿意卓榮泰的表現，其中，6.5%很滿意、24.7%還算滿意，整體滿意度較上個月增加3.5個百分點，另有50.0%不滿意，其中，33.2%很不滿意、16.8%有點不滿意，比上個月減少3.1個百分點。

進一步交叉分析，70歲以上的民眾，超過4成1滿意卓榮泰的施政，至於，在地區方面，高屏有42.5％的民眾表示滿意，在所有縣市中居冠，值得注意的是，滿意賴總統執政的民眾中，僅有75.8%的民眾，同時也對卓榮泰的執政表現感到滿意。

此民調由《美麗島電子報》戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年9月23至25日，調查範圍全國22縣市，調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計，以住宅電話與行動電話雙架構抽樣，最終，樣本規模成功完訪1077人（住宅電話699人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼行政院長卓榮泰9月滿意度與不滿意度。（圖／美麗島電子報提供）