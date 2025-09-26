　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德Concordia峰會演講　盼台灣做世界和平舵手、攜手共創繁榮

▲。（圖／外交部提供）

▲紐約知名非營利組織Concordia在今（2025）年9月21日至25日舉行年度峰會，我國賴清德總統第二度應邀發表預錄演講。（圖／外交部提供）

記者郭運興／台北報導

外交部今(26日)表示，紐約知名非營利組織Concordia在今（2025）年9月21日至25日舉行年度峰會，我國賴清德總統第二度應邀發表預錄演講，以「攜手共創更安全的世界—台灣在不確定時代的角色」為題，賴總統強調「讓台灣更強韌、更安全，世界的民主防線就能更穩固；台灣將繼續做世界和平的舵手及世界繁榮的推手，以積極策略和堅定信念，與全球民主夥伴攜手共創更安全、穩定、繁榮的世界」。

外交部指出，賴總統演講表示「第二次世界大戰結束迄今80年來，人類憑藉團結合作走出陰霾，建立以和平、發展及人權為核心的國際秩序。但現今地緣政治衝突加劇、威權勢力擴張、國際秩序遭受侵蝕，使全球和平面臨嚴峻挑戰」。

外交部指出，賴總統提到「今年聯合國大會以「攜手共進」（Better Together）為主題，凸顯唯有團結合作才能化解危機。台灣身處印太第一島鏈前線，直接面對威權威脅，積極透過「價值外交」與志同道合國家緊密合作，建構經濟安全與供應鏈韌性，並與國際夥伴互補合作，另也致力強化國防，提升全社會防衛韌性」。

外交部指出，賴總統強調「讓台灣更強韌、更安全，世界的民主防線就能更穩固；台灣將繼續做世界和平的舵手及世界繁榮的推手，以積極策略和堅定信念，與全球民主夥伴攜手共創更安全、穩定、繁榮的世界」。

另外，外交部提到，國安會諮詢委員李育杰也應邀參加該峰會「爐邊對話」，以「地緣政治、貿易及台灣在人工智慧合作領域的戰略角色」為題，與「全球事務研究所」（Institute for Global Affairs）所長Mark Hannah進行對談。

外交部說，李諮詢委員指出，「台灣在AI時代扮演要角，除生產高階晶片等硬體外，也開發自主模型、嘗試將AI技術應用於「非對稱戰略」的防禦，包含無人機、無人艇與資安防護等領域，並積極培訓延攬AI人才」。

外交部說，李諮詢委員提到，「面對美中競爭，台灣選擇與民主夥伴同行，除擴大在美國投資設廠外，也供應美方安全可信賴的資訊設備，並與美國AI新創公司合作強化國防，相信台美間未來會有更多合作。李諮詢委員更表示，在現今AI時代，台灣對聯合國有關AI的討論能做出更多貢獻，唯有納入台灣，世界各國才均能受益」。

最後，外交部補充，Concordia年度峰會是每年聯大期間最受矚目的周邊活動之一，深受各界重視。今年除賴總統外，亞美尼亞總統Vahagn Khachaturyan、賽普勒斯總統Nikos Christodoulides、多明尼加共和國總統Luis Abinader、愛沙尼亞總統Alar Karis、蓋亞那總統Irfaan Ali、拉脫維亞總統Edgars Rinkēvičs、立陶宛總統Gitanas Nausėda、北馬其頓總統Gordana Siljanovska Davkova及烏拉圭總統Yamandú Orsi等也受邀發表演講。

▼國安會諮詢委員李育杰也應邀參加該峰會「爐邊對話」。（圖／外交部提供）

▲▼。（圖／外交部提供）

