ET民調／國民黨主席選舉　鄭麗文最沒包袱可帶領藍營重返執政

▲ETtoday民調雲針對國民黨主席選舉進行民調 。（圖／ ETtoday民調雲）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，候選人能最沒有包袱可以帶領國民黨重返執政方面，鄭麗文（19.4%）是最沒有包袱帶領重返執政的人選；候選人看好度方面，民眾認為最有可能當選下一任國民黨主席的候選人為郝龍斌（33.8%），其次為鄭麗文（18.8%）與羅智強（14.2%）。

在候選人看好度方面，民眾認為最有可能當選下一任國民黨主席的候選人為郝龍斌（33.8%），大幅領先其他候選人15個百分點以上。其次為鄭麗文（18.8%）與羅智強（14.2%），兩人差距不到5個百分點，呈現第二名之爭；其餘候選人卓伯源（4.2%）、張亞中（1.8%）、蔡志弘（0.6%）三人占比接不到一成，另有26.4%表示不知道/沒意見。

此次調查，也針對全台民眾對於目前國民黨的整體印象，60.7%為負面印象（非常負面27.7%、偏負面33.0%）；39.3%為正面印象（非常正面8.9%、偏正面30.4%）。

此外，高達90.8%民眾認為國民黨需要大規模改革（非常需要61.5%、需要29.3%），僅9.1%認為不需要大規模改革（完全不需要5.1%、不需要4.0%）。進一步分析民眾認為目前國民黨最嚴重的問題，以「年輕族群支持度偏低」（58.0%）的比例最高，其次為「老藍男影響政黨形象」（53.4%）、「醬缸陋習、宮廷文化」（49.3%）、「缺乏清晰立場與願景」（49.0%）等。

針對「誰最沒有包袱可以帶領國民黨重返執政」，根據調查顯示，民眾認為鄭麗文（19.4%）是最沒有包袱可以帶領國民黨重返執政的候選人，小幅領先緊追在後的郝龍斌（17.1%），領先幅度僅2.3個百分點，羅智強（12.7%）則位居第三；其餘候選人為張亞中（3.1%）、卓伯源（2.7%）、蔡志弘（0.6%）。此次調查單位由ETtoday民調雲自行進行問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查範圍為全台22縣市。調查對象：設籍在調查範圍內，年滿16歲的民眾。調查時間：2025年9月23日至2025年9月25日。

該次調查方法以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。抽樣方式以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍於全台22縣市且年滿16歲民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling）。樣本規模，全台16歲以上的民眾回收有效樣本數1,952份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.22%。

樣本代表性與加權採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據114年8月底全台16歲以上之民眾性別、縣市、年齡人口統計資料，與113年底全台16歲以上民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value>0.05），整體樣本即具有代表性。經費來源，ETtoday民調雲。

