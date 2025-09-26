野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，鄰近堤防的佛祖街災情慘重，26日凌晨又開始湧現泥沙洪流。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中央災害應變中心前進協調所今（26日）召開第4次工作會報。針對25日有水流至佛祖街一事，水流並非由馬太鞍溪流入，而是馬錫山上的野溪排水溝，從山上的清水流下，原先是經開口堤防流入河床，但因馬太鞍溪水流已經溢漫，因而回流，現正進行封堵工作，並由農業部林保署、農水署、水保署及經濟部水利署架設緊急簡易監測設施。

總協調官、經濟部次長賴建信指出，目前已動員10縣市搜救隊協助，截至今中午12點，統計死亡14人、失聯7人，救出686人、收容安置1023人。

有關堰塞湖水量監測，賴總協調官說明，經9月23日堰塞湖壩頂溢流後規模已大幅下降，由原9100萬立方公尺減少至1100萬立方公尺容積量，已減少88%。而缺口封堵部分，經濟部水利署正加緊作業，盼能在2週內完成，農曆年底前把所有的堤防毀壞的設施再進行加固，至明（115）年汛期之前，將受損的堤防完全恢復。至於公路的橋梁修復部分，馬太鞍溪橋斷裂後，交通部會用最快的速度來完成鋼便橋，目標明年底前完成新橋。

至於昨晚部分水流至佛祖街，賴總協調官說明，水流並非由馬太鞍溪流入，而是馬錫山上的野溪排水溝，從山上的清水流下，原先是經開口堤防流入河床，但因馬太鞍溪水流已經溢漫，因而回流，現正進行封堵工作，並由農業部林保署、農水署、水保署及經濟部水利署架設緊急簡易監測設施，並透過水保署志工向民眾說明，主動提供資訊。

另針對家戶受損民眾的就醫需求，考量受傷民眾身分證或健保卡遺失，經協調可先至光復糖廠餐廳臨時戶政服務櫃台申請，目前健保署已經受理49人健保卡發放作業，各大醫院包括衛生所也都全力配合。

針對復水復電部分，目前已經恢復85%家戶用水，尚有633戶待復水；190戶待復電。台水公司補充目前出水量已超過受影響區域的平常用水量，例如馬太鞍溪以南部分，平常每日用水量為4000噸，現出水量已達6000噸，而大馬等地勢較高的地區，台水公司也透過臨時加壓設施改善；台電公司亦已加派人力巡檢，積極調度人力進行修復。

此外，經濟部產發署也協調振宇五金提供協助，今日晚間將有超過700台水槍運進災區，由行政院東部聯合服務中心協助進行相關發送，加速災區家園清潔。

包括經濟部水利署第九河川分署楊連洲分署長、農業部林保署黃群策分署長、環境部環管署劉瑞祥副署長、内政部消防署簡萬瑤副署長、交通部公路局東分局林振生副分局長、慈濟慈善基金會顏博文執行長等人出席本日記者會。

▲中央災害應變中心前進協調所召開第4次工作會報，總協調官、經濟部次長賴建信說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新救災進度。（圖／行政院提供）