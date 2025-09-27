　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李強聯合國發言：世界變亂交織之際　要共築和平、共享安全

▲▼大陸國務院總理李強。（圖／路透社）

▲李強在聯合國大會上發言。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸總理李強26日在聯合國大會上發言，他表示，世界變亂交織之際，我們要共築和平、共享安全，「如果執迷於陣營對抗，動輒訴諸武力，只會讓和平越來越遠。」

李強提到，中國作為聯合國創始會員國，始終積極參與全球事務，努力推動提升人類福祉，「這些年，習近平主席先後提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為應對世界變局、破解緊迫難題貢獻了中國智慧和中國方案。」

李強指出，特別是這個月初在上海合作組織天津峰會上提出的全球治理倡議，強調奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向，為建設一個更加公正合理的全球治理體系指引了正確方向，提供了重要路徑，「中方願同各方一道採取協調有力行動，解決更多實際問題，推進世界和平與發展。」

李強說，在世界變亂交織之際，我們要共築和平、共享安全。各國同處地球村，安全上既相互關聯又彼此影響。我們應當堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國的合理安全關切，同舟共濟應對複雜嚴峻的安全挑戰，以對話協商和平解決分歧爭端，「如果執迷於陣營對抗，動輒訴諸武力，只會讓和平越來越遠。」

▲▼大陸國務院總理李強。（圖／路透社）

李強提到，中國始終是世界和平安全的堅定維護者。中國是聯合國維和行動第二大出資國、安理會常任理事國第一大出兵國，在烏克蘭危機、巴以衝突等熱點問題上積極勸和促談，今年還同30多個國家共同建立國際調解院，「中國將繼續恪守公平公正，從事情本身的是非曲直和國際社會共同利益出發，與各方一道探尋和平的最大公約數，為推動政治解決熱點問題發揮建設性作用。」

李強指出，在全球增長乏力之際，我們要重振合作、謀求共贏。封閉自守無法實現持久發展，開放合作才能不斷增強發展動能。現在世界經濟低迷困厄，很重要的原因是關稅大棒、「築牆設壘」等單邊主義、保護主義措施增多，最終是大家一起受損，「我們應當更加緊密協作，努力尋找和擴大利益交匯點，推動普惠包容的經濟全球化，在相向而行中更好相互成就。」

李強說，多元文明激蕩之際，我們要倡導對話、美美與共。中國人常講：「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。」世界上各個文明都有其獨特價值和底蘊，都應當被承認和尊重。抱持所謂「文明優越論」，以意識形態劃圈子，只會造成更多對立和對抗。本著包容態度，更多相互交流和學習，就能凝聚更多共識與合力。

李強強調，歷史如潮，大道如砥。面向未來，中國將繼續盡己所能，為世界和平與發展貢獻力量。一個穩定發展、高度開放的中國，必將為各國帶來更多新機遇。一個胸懷天下、勇於擔當的中國，必將為世界注入更多正能量，「中國願同各國一道堅守聯合國理想，弘揚多邊主義精神，積極落實四大全球倡議，朝著構建人類命運共同體的崇高目標不斷邁進，努力把世界建設得更加和諧美好！」

09/26

462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

李強聯合國

