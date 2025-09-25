林佳龍訪美！　陸外交部怒嗆：「削尖腦袋到處鑽營」

▲在第80屆聯合國大會期間，帛琉總統惠恕仁於紐約會晤我國外交部部長林佳龍等人。（圖／翻攝自Facebook／Office of the President, Republic of Palau）

記者陳冠宇／綜合報導

路透社稍早披露，我外交部長林佳龍本週在聯合國大會舉行期間前往紐約，並與外交盟友進行會晤。大陸外交部在被問及此議題時表示，美方允許林佳龍「竄訪」紐約，是對中國內政的粗暴干涉。大陸外交部還將林佳龍的訪問形容為「削尖腦袋到處鑽營」，稱是「倚外謀獨」、「倚美謀獨」的政治詭計。

據報導，這是首度有我外長在聯合國大會週（UNGA Week）期間現身紐約。自1971年北京取得中國在聯合國的席位以來，我方就被禁止出席聯合國大會的官方活動。

對於林佳龍訪美一事，大陸外交部發言人郭嘉昆今（25）日於例行記者會上回應稱，美方允許林佳龍在聯合國大會期間「竄訪」紐約，為台獨分裂勢力謀獨挑釁，提供譁眾取寵的表演舞台，是對中國內政的粗暴干涉，對一個中國原則和中美三個聯合公報規定的嚴重破壞，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

郭嘉昆批評，民進黨當局派林佳龍在聯大期間「竄訪」美國紐約，和台灣邦交國「勾肩搭背」，「和美國一些政客勾連互動、削尖腦袋到處鑽營」，搞「倚外謀獨」、「倚美謀獨」的政治詭計昭然若揭。

據百度百科解釋，「削尖腦袋到處鑽營」是批判病態社會行為的慣用語，「其核心語義指向以畸形欲望為驅動力、突破道德底線的鑽營行為。該俗語常被用於描述追逐權力、地位、金錢過程中表現出的極端功利主義傾向。」

「我們正告民進黨當局和『台獨』頑固分子，多行不義必自斃，任何謀『獨』挑釁都是搬起石頭砸自己的腳」，郭嘉昆還稱，「我們也奉勸台所剩無幾的所謂『邦交國』，不要反覆被『台獨』分裂勢力操縱利用，應該認清一個中國原則是大勢所趨、人心所向。同『台獨』勢力綁在一起沒有任何前途。」

郭嘉昆最後重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。國際社會堅持一個中國的格局不可撼動，中國實現完全統一的大勢不可阻擋。」

▼大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）