外交突破！林佳龍聯大期間訪紐約　會晤友邦、美國前官員

▲在第80屆聯合國大會期間，帛琉總統惠恕仁（中）於紐約會晤我國外交部長林佳龍及駐美代表俞大㵢。（圖／翻攝自Facebook／Office of the President, Republic of Palau）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍剛結束歐洲行，帛琉總統辦公室24日透過社群平台指出，林佳龍與帛琉總統惠恕仁、駐美代表俞大㵢23日在美國紐約會晤。據外媒報導，這是首次有台灣外交部長在所謂的聯合國大會週（UNGA Week）期間現身紐約。針對相關議題，外交部今（25日）僅表示，沒有評論。據了解，林佳龍已於24日返台。

帛琉總統辦公室（Office of the President, Republic of Palau）24日透過臉書表示，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）在第80屆聯合國大會期間，於紐約會晤台灣外交部長林佳龍及駐美代表俞大㵢（Alexander Tah-ray Yui），帛琉國會議員亦共同出席，並於當日（23日）晚間參加「台灣之友之夜」活動。帛琉總統辦公室也釋出惠恕仁和林佳龍、俞大㵢的合影照片。我國駐帛琉大使館24日也在臉書轉發該文，並指出，台灣將持續與帛琉攜手，在國際舞台上推動民主、自由與永續發展。

此外，據《路透社》報導，這是首次有台灣外交部長在所謂的聯合國大會週（UNGA Week）期間現身紐約，世界各國領袖每年都會在這週齊聚紐約。不過，台灣自1971年起因北京取得中國在聯合國的席位以來，台灣便被禁止出席參與聯大官方活動。

報導指出，知情人士透露，林佳龍22日出席了由「美國全球戰略公司」（American Global Strategies, AGS）在紐約舉辦的招待會。該公司是由前美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）與前國家安全會議幕僚長葛雷（Alexander Gray）創立的顧問公司。

報導也提到，從帛琉總統辦公室釋出的照片中可看到，在林佳龍、惠恕仁以及葛雷的合照後方，還站了一名美國國務院官員，消息人士指出，該官員為兒童福利特使海德（Charles Haider）。

對此，我國外交部僅表示，沒有評論。而據了解，林佳龍已於24日返台。

▼帛琉總統惠恕仁於紐約會晤我國外交部長林佳龍及美國前國家安全會議幕僚長葛雷。（圖／翻攝自Facebook／Office of the President, Republic of Palau）