國際

聯大第4日友邦再發聲！　聖文森總理：長期排拒台灣不合理

▲▼聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）。（圖／路透）

▲聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

第80屆聯合國大會總辯論邁入第4日，台灣友邦聖文森及格瑞那丁、貝里斯以及吐瓦魯的領袖先後發言，強烈呼籲聯合國正視台灣的地位與貢獻，應讓台灣加入聯合國及其專業機構。非洲的史瓦帝尼國王也在會場明確指出，台灣不應再被排除在外。

根據《中央社》報導，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）直言，台灣擁有2300萬人口，是一個民主有效運作的國家，展現了合法的體制與自決精神，也已達到第一世界的生活水準。然而，這塊「和平而誠摯的土地」卻長期被拒於全球重要機制之外，包括健康醫療、氣候變遷、國際民航與刑警組織等，實屬「長期的荒謬」。他並再次呼籲維持台海和平，並讓台灣參與聯合國專業組織。

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）則指出，聯合國「沒有人應被丟下」的願景若要落實，就不該忽視台灣。台灣是全球高科技創新的關鍵力量，半導體、人工智慧、生化科技、循環能源等領域皆居領導地位，對供應鏈安全至關重要。他強調，台灣在推動永續發展與科技援助方面貢獻卓著，聯合國必須找到具體方式承認台灣的角色。

吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）同樣表達遺憾，直言台灣長年遭排除，與聯合國體系「包容性」的原則背道而馳。他重申，聯合國第2758號決議並未禁止台灣參與，呼籲讓台灣政府成為聯合國與專業機構的正式成員。戴斐立也強調，台灣是吐瓦魯長期可靠的夥伴，持續展現國際合作的承諾。

此外，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）25日發言時也提到，2758號決議根本沒有解決台灣在聯合國的代表性問題，更未排除台灣參與各項國際組織。他呼籲國際社會正視台灣對永續發展的貢獻，確保聯合國「沒有人應該被丟下」的使命得以落實。

整體來看，來自加勒比海、中美洲、南太平洋與非洲的友邦領袖，在聯大會場一次次替台灣發聲，再度凸顯台灣在全球體系中不可忽視的重要性。

09/25 全台詐欺最新數據

453 2 6969 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

聯合國台灣聖文森及格瑞那丁聖文森邦交

