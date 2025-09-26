巴拉圭總統：現在是台灣加入聯合國時刻　「拔起不正義樹根」

▲巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）。（圖／翻攝自聯合國官網）

記者葉國吏／綜合報導

第80屆聯合國大會總辯論熱烈展開，台灣友邦和支持者在台灣入聯議題上持續發聲。巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）直言，「是時候拔除不公的樹根」，呼籲台灣在聯合國擁有一個位置；馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）則強調2758號決議未解決台灣代表權的關鍵問題。

巴拉圭總統潘尼亞在24日的演講中，重申巴拉圭與台灣長達67年的外交關係。他強調，這段邦誼建立在民主價值的共同堅守，並非僅僅基於利益。他不諱言這樣的選擇可能帶來經濟成本，但堅信「做對的事是無價的」。潘尼亞指出，台海緊張局勢升溫，侵略性軍演和挑釁行動不僅影響東亞穩定，更威脅全球秩序。他呼籲國際社會勇於改變現狀，讓台灣在聯合國擁有一席之地。

馬紹爾群島總統海妮同樣在聯合國大會上為台灣發聲。她批評，台灣長期被排除在國際重要活動之外，儘管台灣在科技合作、區域和平及可持續發展上貢獻良多。她指出，2758號決議被錯誤詮釋成「一個中國共識」，這完全無法律基礎，並未解決台灣的代表權問題。海妮呼籲聯合國秘書處停止對台灣護照持有人的歧視性政策，包括對記者的排拒。

海妮進一步指出，2758決議的誤導性解讀以及其他政治操弄，助長了武力威脅和侵害台灣主權的行為。她強調，這些做法違背國際法和正義原則。她呼籲所有成員國正視台灣的問題，並讓台灣在聯合國體系中獲得應有的討論和尊重，為全球秩序的公平和透明性奠定基礎。