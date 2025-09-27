不演了？川普當面酸土耳其總統「他最懂選舉舞弊」　尷尬瞬間曝

▲美國總統川普與土耳其總統艾多根白宮會談。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普25日於白宮接待土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan），兩人進行約兩小時會談。期間，川普先大讚兩人的私人友誼，提到「即使我在野4年，他仍是朋友」，並隨即當眾指著艾多根說，「他比任何人都更了解選舉舞弊」，引發現場一陣尷尬。

此次會面是艾多根自2019年以來首度造訪白宮。川普除了公開表示對艾多根個人欣賞，「這傢伙非常有主見……我總是喜歡這一位」，也針對多項外交議題交換意見。川普提及，雙方討論土耳其停止向俄羅斯採購石油的可能性，以及美方或將解除對安卡拉採購F-35戰機的禁令，但未透露細節，僅稱「他（艾多根）需要一些東西，而我們也需要一些東西，我們會得出結論，今天結束前你就會知道。」

值得注意的是，川普雖大讚與艾多根的友誼，強調即使自己在野四年期間，雙方仍保持聯繫，但隨後又指著艾多根表示，「他比任何人都更了解選舉舞弊這種事。」此言一出，艾多根臉色明顯一變，現場氣氛頓時凝重。事實上，川普過去就曾無根據指控2020年美國總統大選存在舞弊，這次再度於國際場合提及選舉舞弊，引發外界討論。

對於外界關注的軍售及能源議題，川普指出，土耳其停止採購俄油的可能性高，並暗示F-35戰機禁令可能鬆動。他強調，雙方對多項議題看法明確，顯示這次白宮會面在外交、軍事與能源層面皆有潛在進展。