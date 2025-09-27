　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不演了？川普當面酸土耳其總統「他最懂選舉舞弊」　尷尬瞬間曝

▲美國總統川普與土耳其總統艾多根白宮會談。（圖／路透）

▲美國總統川普與土耳其總統艾多根白宮會談。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普25日於白宮接待土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan），兩人進行約兩小時會談。期間，川普先大讚兩人的私人友誼，提到「即使我在野4年，他仍是朋友」，並隨即當眾指著艾多根說，「他比任何人都更了解選舉舞弊」，引發現場一陣尷尬。

此次會面是艾多根自2019年以來首度造訪白宮。川普除了公開表示對艾多根個人欣賞，「這傢伙非常有主見……我總是喜歡這一位」，也針對多項外交議題交換意見。川普提及，雙方討論土耳其停止向俄羅斯採購石油的可能性，以及美方或將解除對安卡拉採購F-35戰機的禁令，但未透露細節，僅稱「他（艾多根）需要一些東西，而我們也需要一些東西，我們會得出結論，今天結束前你就會知道。」

▲美國總統川普與土耳其總統艾多根白宮會談。（圖／路透）

值得注意的是，川普雖大讚與艾多根的友誼，強調即使自己在野四年期間，雙方仍保持聯繫，但隨後又指著艾多根表示，「他比任何人都更了解選舉舞弊這種事。」此言一出，艾多根臉色明顯一變，現場氣氛頓時凝重。事實上，川普過去就曾無根據指控2020年美國總統大選存在舞弊，這次再度於國際場合提及選舉舞弊，引發外界討論。

對於外界關注的軍售及能源議題，川普指出，土耳其停止採購俄油的可能性高，並暗示F-35戰機禁令可能鬆動。他強調，雙方對多項議題看法明確，顯示這次白宮會面在外交、軍事與能源層面皆有潛在進展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不演了？川普當面酸土耳其總統「他最懂選舉舞弊」　尷尬瞬間曝

川普揚言奪回阿富汗美軍基地　中俄巴伊聯合聲明反對

快訊／以色列總理聯合國大會演說　「剛走上台」多國代表就起身離開

性感一字馬爆紅！日正妹Coser驚傳病逝　粉絲慟：遺憾沒能見證你回來

台灣遊客醜陋行徑登韓媒！業者嚇壞「更換廁所密碼」　韓網友怒留言

機組人員一路錯！男中風前提警訊全被忽視　美國航空判賠3.37億

畫面曝光！俄運油列車「和卡車相撞」脫軌爆大火　濃煙竄天際

日相石破茂9月底出訪釜山會晤李在明　料成任內最後一次訪韓

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

吊車大王出手救災

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

百歲人瑞家中遭洪水淹死！曾孫監視器見最後一面「目睹滅頂」

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

不演了？川普當面酸土耳其總統「他最懂選舉舞弊」　尷尬瞬間曝

川普揚言奪回阿富汗美軍基地　中俄巴伊聯合聲明反對

快訊／以色列總理聯合國大會演說　「剛走上台」多國代表就起身離開

性感一字馬爆紅！日正妹Coser驚傳病逝　粉絲慟：遺憾沒能見證你回來

台灣遊客醜陋行徑登韓媒！業者嚇壞「更換廁所密碼」　韓網友怒留言

機組人員一路錯！男中風前提警訊全被忽視　美國航空判賠3.37億

畫面曝光！俄運油列車「和卡車相撞」脫軌爆大火　濃煙竄天際

日相石破茂9月底出訪釜山會晤李在明　料成任內最後一次訪韓

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

李多慧捐錢助花蓮　全場感動：買車50萬要考慮，捐台灣30萬卻超乾脆

富邦金控啟動技術人才升級　攜手CloudMile萬里雲培育金融轉型人才

高通挑戰「Intel Inside」PC市場　行銷長：複製成功模式建立品牌形象

高通強攻Windows PC市場　推Snapdragon X2 Elite系列挑戰x86霸主

東富村淹慘！79歲阿公獨自清淤　虛弱上前求救：可以來幫幫我嗎

美妝超強IP跨界聯名！　超萌線條小狗、CareBears一次滿足少女心

台中虎媽拘禁21歲女兒致死　疑高中室友驚爆悲慘內幕

殺傷力出現了？馬文君抓包史書華造謠「縣府害軍卡被沖走」

洪水淹村！76歲嬤返家挖出「淤泥婚紗照」　開心：好險老公還在

災區自救會籲「別再送物資進來部落」　現場塞爆需時間消化配送

【屋內泥沙近全滿】搶救小沂乾姑丈現場曝　救難隊鏟子、水桶輪流挖

國際熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

性感一字馬爆紅　日正妹Coser驚傳病逝

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

3女遭性侵虐殺全程直播　最後身影曝光

不演了？川普當面酸土耳其總統最懂選舉舞弊

川普揚言奪回阿富汗美軍基地　中俄巴伊聯合聲明反對

五角大廈急召「高階將領」返美開會

男搭機中風警訊被忽視　美航判賠3.37億

旅韓買什麼？超商公開「觀光客最愛排行」

姊月薪32K買豪車　男一看手機太衝擊

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

他44歲長超帥　60歲婦3度求婚想生孩

更多熱門

相關新聞

川普政府擬對進口晶片數量設限

川普政府擬對進口晶片數量設限

華爾街日報26日報導，川普政府為了大幅減少美國對海外半導體的依賴，目前正在考慮一項新計畫，也就是要求晶片公司在美國生產製造的晶片數量，要與其客戶從海外生產商進口的數量相同，保持1:1的比例。

川普加關稅掃到機器人 ！概念股一片慘綠　廣明跌停鎖死

川普加關稅掃到機器人 ！概念股一片慘綠　廣明跌停鎖死

當總統公開說「我恨你們」　民主會怎樣？

當總統公開說「我恨你們」　民主會怎樣？

澤倫斯基「戰爭結束後」準備卸任

澤倫斯基「戰爭結束後」準備卸任

川普清算政敵　起訴前FBI局長「兩項罪名」

川普清算政敵　起訴前FBI局長「兩項罪名」

關鍵字：

美土總統會談川普艾多根外交能源

讀者迴響

熱門新聞

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

救出6歲女童！屏東特搜泥濘爬行60小時畫面曝

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

救災現場「不收水」！反指定太陽餅

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

更多

最夯影音

更多
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面