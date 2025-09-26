川普出手清算政敵！起訴前FBI局長「兩項罪名」：美國實現正義

▲美國前聯邦調查局長柯米（James Comey）。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普再度動用司法力量清算政敵！美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）於當地時間25日因「向國會作虛假陳述」與「妨礙國會程序」兩項罪名而遭起訴，撼動美國政壇。柯米矢言清白，強調自己不畏政治打壓，並表示將正面迎戰審判。外界則憂心，此舉恐進一步侵蝕司法部的獨立性。

根據《衛報》，這份在維吉尼亞州亞歷山卓聯邦地方法院提交的兩頁起訴書指出，其指控焦點鎖定柯米2020年9月在「通俄門」調查相關聽證會上涉嫌誤導國會。檢方稱他曾否認授權FBI人員向媒體洩漏川普或希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）相關調查訊息，但該說法被指不實。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）聲明強調，「沒有人能凌駕法律之上」。不過，這次起訴是在川普透過社群媒體直接要求邦迪立即行動後展開。報導指出，川普公開干預司法程序的舉動，與司法部一貫的獨立傳統相去甚遠。

事件也與檢察官人事更動有關。川普上週撤換維吉尼亞州東區首席聯邦檢察官齊柏特（Erik Siebert），原因是他認為證據不足而拒絕起訴柯米。新任人選哈利根（Lindsey Halligan）則是川普前律師，然而她卻毫無檢察經驗。儘管她剛接獲建議「不宜起訴柯米」的備忘錄，司法部最終仍推動起訴。

柯米隨即透過影片回應，強調自己無辜。他表示，「多年來，我與家人清楚反抗川普會付出代價，但我們不會屈膝而活。」他還引用女兒的話稱「恐懼是暴君的工具」，呼籲民眾不要沉默，要以選票守護國家。

法院文件指出，檢方原本計劃追加第三項罪名，但遭大陪審團否決。川普則透過社群媒體Truth Social發文慶祝，痛斥柯米是「美國歷史上最糟糕的人之一」，並宣稱「正義在美國實現」。

如果罪名成立，柯米恐面臨最高5年刑期。不過，法律專家指出，證據基礎薄弱，案件恐難以成立。多名前司法部官員也批評此案是「選擇性起訴」，嚴重損害法治。前密西根州東區檢察官麥奎德（Barbara McQuade）直言，「這是法治悲哀的一天」。

這起案件也引發司法體系內部反彈。柯米的女婿愛德華茲（Troy Edwards）在起訴公布數分鐘後，辭去維吉尼亞州檢察官辦公室的職務，並在辭職信中表示，辭職是為了捍衛憲法與國家。

維吉尼亞州民主黨籍參議員華納（Mark Warner）也嚴詞批評，認為川普正打算讓司法體系淪為打擊政敵的武器。他強調，檢察官應依據證據與法律行事，而不是聽命於政治報復。

據悉，川普對柯米的敵意可追溯至2017年，當時柯米拒絕川普要求「效忠」的請求，並主導調查俄羅斯干預美國大選。最終，川普於同年5月將其解職。