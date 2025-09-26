　
澤倫斯基「戰爭結束後」準備卸任！　親曝目標不是選舉

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基24日在聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基24日在聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基24日宣布，一旦與俄羅斯的戰爭落幕，他已經做好卸下總統職務的準備。由於戰爭爆發，烏克蘭至今未能如期舉行大選。

47歲的澤倫斯基向美媒Axios表示，「如果我們結束與俄羅斯的戰爭，我不準備競選第2屆任期，因為選舉並非我的目標。我非常希望在這個極其艱困的時期陪伴我的國家、協助我的國家。我的目標是結束戰爭。」

面對延後大選、甚至戀棧職位的質疑，澤倫斯基坦承烏克蘭人民可能希望出現「一名肩負新使命的領袖」，帶領國家走向戰後重建。他不排除停火期間舉辦大選的可能性，「在停火期間，我認為安全保障可以提供舉行選舉的可能性。」

澤倫斯基2019年4月當選總統，隔月展開5年任期，但2022年2月24日俄羅斯全面入侵後，該國開始實施戒嚴，導致原定2024年3月舉行的大選無限期延後。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會。（圖／路透）

▲川普在聯合國大會場邊與澤倫斯基會晤。（圖／路透）

澤倫斯基23日在聯合國大會場邊會晤79歲的美國總統川普，雙方關係有所改善。川普當天發表聲明，形容俄羅斯是「紙老虎」（paper tiger），並預測烏克蘭能夠收復所有被占領土。

目前大約20%烏克蘭土地仍被俄軍控制。基輔與華府都支持停止戰鬥，並且透過談判達成長期協議，不過克里姆林宮多次拒絕回到談判桌。

 
百歲人瑞家中淹死！　曾孫監視器「目睹滅頂」
快訊／21歲女遭拘禁致死！姊姊到場了　爸爸涉嫌重大變被告
把21歲女兒關到死　虎媽收押理由曝
女淚控國中遭淫師誘姦「交住到大學」強拍裸照　還被逼墮胎
槓上！陳柏惟狂嗆「花蓮疏失殺人」　黃敬平回擊：那你去救災啊
「花蓮，我們到了！」一卡車物資送達　網見這1樣歪樓
「真正有錢人」逛街6大特徵！　櫃姐一眼看出鈔能力

烏克蘭澤倫斯基川普普丁烏俄俄烏戒嚴

