三口甜蜜茶謝師恩！新北長安國小敬師奉茶　傳承尊師重道美德

▲奉上三口甜蜜茶，長安國小溫馨儀式祝福老師甜在心頭。長安國小校長許聰顯（前排左3）。（圖／新北市長安國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的教師節即將來來臨，新北市長安國小與慈濟汐止聯絡處今（25日）共同舉辦溫馨創意的敬師奉茶活動，透過學生親手製作的陶杯與感恩儀式，深化學童尊師重道的價值觀，並為師長獻上誠摯祝福。長安國小校長許聰顯表示，教師是學校重要資產，此次活動不僅啟發孩子的感恩心，更是品德教育的實踐，期盼愛的種子在校園中持續扎根。

為培養學生知恩、感恩的品格，長安國小本學期開學後即推動「樂陶陶」校本課程，由學童在老師指導下親手製作陶杯，作為教師節奉茶禮物。活動開場由話劇團學生帶來相聲表演《老師萬歲》，結合音樂與舞蹈，讓師長在歡樂氛圍中感受節日的溫暖。

奉茶儀式中，全校師長齊聚一堂，學生代表手捧陶杯，向老師奉上三口味甘的「甜蜜茶」：第一口祝福老師甜在心頭，第二口祝願心情愉悅，第三口祈願平安順遂。此外，茶點「船型堅果派」蘊含深意，以堅果比喻待萌芽的學生，老師則如舵手，引領學子航向成長方向。

慈濟汐止聯絡處亦動員大愛媽媽們手工製作愛心花框，表達對教師辛勤付出的感謝。今年剛到任的安國小校長表示，老師是學校內最重要的資產，特別感謝慈濟汐止聯絡處協助學校辦理「敬師奉茶」活動向老師們致敬。敬師奉茶活動不僅啟發孩子們的感恩心，也是品德教育很重要的一課。同時也支持老師們的教育熱情，相信愛的種子將在長安國小持續播撒、生根、發芽，傳得更遠、更久。

活動尾聲，全校師生齊聲合唱《聽我說謝謝您》，歌聲中滿溢著對老師深深的敬意與愛。最後，在「我愛長安，健康平安」的響亮口號中，為本次活動畫下溫馨圓滿的句點。