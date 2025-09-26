鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

▲▼鄭麗文拜會商界大老林伯豐。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文，下同）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，黨主席候選人鄭麗文今（26日）下午拜會三三會理事長林伯豐。她說，她特來向林伯豐請益，尋求商界支持，一定要拚和平，拚經濟，不要再內鬥、惡鬥。林伯豐表示，工商企業界對於鄭麗文的政治理念都很認同，並肯定鄭麗文是國民黨的青年才俊，既有魅力也有論述能力，希望國民黨要讓新的人才出來。

鄭麗文表示，今天特別向林伯豐請益，首先非常感謝林理事長對自己參選主席的鼓勵與支持，整個商界與企業界面臨來自於美國的關稅海嘯，都憂心不已，民進黨長期讓台灣陷入政治惡鬥跟內耗，未來國民黨要帶領台灣拼和平、拼經濟，因為兩岸的和平穩定，才能夠讓台灣吸引全球資金，同時大開經濟產業活水與商機。

鄭麗文表示，台灣產業面臨關稅，民進黨一籌莫展，如今危機重重，國民黨該如何帶領產業走出困境、走出危機，拚經濟是國民黨最重要的強項，國民黨未來要帶領所有企業再創經濟奇蹟。

鄭麗文提到，大家念茲在茲的是電力，國民黨一定要帶大家回到正確的能源政策，沒有電力就沒有產業、沒有電力就沒有競爭力，未來的電力就是國力，所以一定要重啟核電、有正確的能源政策。

鄭麗文強調，國民黨要有全面的經濟藍圖，對外開放、對內鬆綁，一定要幫企業界解決困難、解決問題，做企業最後的後盾，如此才能重振台灣經濟，而且帶給年輕人就業機會，所以要拚和平、拚經濟，不要再內鬥，讓台灣社會回到正軌，遠離戰火、重啟經濟的繁榮和平，今天特別向工商大老請益如何給產業信心與支持。

林伯豐強調，「我們工商企業界是對於鄭委員的政治理念都認同，同時鄭委員也是國民黨的青年才俊，有魅力、又是有論述能力，國民黨人才這麼多，應該是要讓新的人才出來為國民黨奮鬥。

林伯豐認為，目前要奮鬥的3個目標，第一個「為經濟好，培養人才」、第二個「能源政策應該修正，讓台灣有足夠能源」、第三個「台灣需要和平，相信國民黨來做，會比民進黨更勝一籌」。