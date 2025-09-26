　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

▲▼鄭麗文拜會林伯豐。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲▼鄭麗文拜會商界大老林伯豐。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，黨主席候選人鄭麗文今（26日）下午拜會三三會理事長林伯豐。她說，她特來向林伯豐請益，尋求商界支持，一定要拚和平，拚經濟，不要再內鬥、惡鬥。林伯豐表示，工商企業界對於鄭麗文的政治理念都很認同，並肯定鄭麗文是國民黨的青年才俊，既有魅力也有論述能力，希望國民黨要讓新的人才出來。

鄭麗文表示，今天特別向林伯豐請益，首先非常感謝林理事長對自己參選主席的鼓勵與支持，整個商界與企業界面臨來自於美國的關稅海嘯，都憂心不已，民進黨長期讓台灣陷入政治惡鬥跟內耗，未來國民黨要帶領台灣拼和平、拼經濟，因為兩岸的和平穩定，才能夠讓台灣吸引全球資金，同時大開經濟產業活水與商機。

鄭麗文表示，台灣產業面臨關稅，民進黨一籌莫展，如今危機重重，國民黨該如何帶領產業走出困境、走出危機，拚經濟是國民黨最重要的強項，國民黨未來要帶領所有企業再創經濟奇蹟。

鄭麗文提到，大家念茲在茲的是電力，國民黨一定要帶大家回到正確的能源政策，沒有電力就沒有產業、沒有電力就沒有競爭力，未來的電力就是國力，所以一定要重啟核電、有正確的能源政策。

鄭麗文強調，國民黨要有全面的經濟藍圖，對外開放、對內鬆綁，一定要幫企業界解決困難、解決問題，做企業最後的後盾，如此才能重振台灣經濟，而且帶給年輕人就業機會，所以要拚和平、拚經濟，不要再內鬥，讓台灣社會回到正軌，遠離戰火、重啟經濟的繁榮和平，今天特別向工商大老請益如何給產業信心與支持。

▲▼鄭麗文拜會林伯豐。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

林伯豐強調，「我們工商企業界是對於鄭委員的政治理念都認同，同時鄭委員也是國民黨的青年才俊，有魅力、又是有論述能力，國民黨人才這麼多，應該是要讓新的人才出來為國民黨奮鬥。

林伯豐認為，目前要奮鬥的3個目標，第一個「為經濟好，培養人才」、第二個「能源政策應該修正，讓台灣有足夠能源」、第三個「台灣需要和平，相信國民黨來做，會比民進黨更勝一籌」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝
要變天了！今年首波東北季風「最快10月初殺到」　恐有颱風夾擊
法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動
快訊／以色列總理聯合國大會演說　「剛上台」多國代表秒離席
恭喜！舒淇奪釜山影展最佳導演

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

明年1月「最低工資漲3.18%」　洪申翰曝3大考量因素

記者涉入政治狗仔風暴！　中央社聲明回應了

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

善款湧入！　花蓮賑災全台愛心捐破2億、7.3萬筆

全黨總動員！民進黨公職駐花蓮救災　何博文帶百人志工團清淤

最美的風景！光復鄉湧入大批民眾救災　他曝住宿、通勤推薦方式

全台善心救花蓮！花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

賴清德Concordia峰會演講　盼台灣做世界和平舵手、攜手共創繁榮

網傳雙城論壇MOU奉送機敏圖資　工務局澄清：惡意扭曲

高雄5搜救犬立大功「救出4人3狗」　黃捷提醒：「捐罐罐」要合規

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

明年1月「最低工資漲3.18%」　洪申翰曝3大考量因素

記者涉入政治狗仔風暴！　中央社聲明回應了

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

善款湧入！　花蓮賑災全台愛心捐破2億、7.3萬筆

全黨總動員！民進黨公職駐花蓮救災　何博文帶百人志工團清淤

最美的風景！光復鄉湧入大批民眾救災　他曝住宿、通勤推薦方式

全台善心救花蓮！花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

賴清德Concordia峰會演講　盼台灣做世界和平舵手、攜手共創繁榮

網傳雙城論壇MOU奉送機敏圖資　工務局澄清：惡意扭曲

高雄5搜救犬立大功「救出4人3狗」　黃捷提醒：「捐罐罐」要合規

第3回合沒能逆轉錯失冠軍　李旻建大輪胎盃並列亞軍

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝　4天救64人

味全龍2比0擊退統一獅！鋼龍6局零失分奪本季第11勝

助花蓮光復鄉親重建「4車廠推關懷專案」！買機車直接補助5000元

風Luxury／勞力士製錶與永續發展都當領頭羊　助「珊瑚媽媽」復育

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

周興哲太暖了！　演唱會周邊商品收益全捐出…救助花蓮災區

水來了沒得跑！阿姨破窗狂往上爬「雙手逃命傷痕」　仍微笑清家園

嘉義特搜人員抵達花蓮災區　救援受困泥沼民眾

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

政治熱門新聞

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

節目槓上！陳柏惟狂嗆「花蓮疏失殺人」　黃敬平回擊那你去救災啊

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

為花蓮災情槓上　陳柏惟發文嗆：我哪天出來選舉黃敬平一定推了一把

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

記者捲政治狗仔風暴！中央社聲明

更多熱門

相關新聞

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心，大水淹沒花蓮光復鄉街道及多數民宅。國民黨新北市議員呂家愷日前在政論節目上透露，他接獲鶯歌選民陳情，反映光復鄉有家人受困，但第一時間「找不到國民黨的」，轉而傳訊息向民進黨花蓮議員胡仁順求助，對方也立刻處理，最後順利解圍，「我認為不管是藍是綠，我真的拜託大家，這個時間先救災」。

為花蓮災情槓上　陳柏惟發文嗆：我哪天出來選舉黃敬平一定推了一把

為花蓮災情槓上　陳柏惟發文嗆：我哪天出來選舉黃敬平一定推了一把

當選黨主席後簽「兩岸和平協議」　張亞中：請王金平赴北京談判

當選黨主席後簽「兩岸和平協議」　張亞中：請王金平赴北京談判

節目槓上！陳柏惟狂嗆「花蓮疏失殺人」　黃敬平回擊那你去救災啊

節目槓上！陳柏惟狂嗆「花蓮疏失殺人」　黃敬平回擊那你去救災啊

許淑華控「干擾檢調辦共諜案」　徐巧芯嗆：竟然檢討揭發真相的人

許淑華控「干擾檢調辦共諜案」　徐巧芯嗆：竟然檢討揭發真相的人

關鍵字：

鄭麗文林伯豐國民黨黨主席

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

快訊／最低工資連10漲！明年起月薪調升至2萬9500元、時薪196元

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面