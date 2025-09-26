節目槓上！陳柏惟狂嗆「花蓮疏失殺人」　黃敬平回擊那你去救災啊

▲陳柏惟、黃敬平為災情在節目《新台灣加油》爆發爭吵。（圖／翻攝自YouTube／新台灣加油）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成下游光復鄉嚴重死傷災情，藍綠也為中央地方誰該負責吵成一團。對此，前立委陳柏惟、桃園市議員黃敬平兩人25日在節目爆發激烈爭吵，黃敬平認為「兩邊吵來吵去一樣難看，吵架只是在傷口撒鹽」。陳柏惟則怒嗆「少瞎掰，半年來花蓮就是沒有撤離計畫，疏失殺人可以接受就對了？這就是花蓮縣長的側翼」，黃敬平面紅耳赤回擊「罵有個用啊，罵能夠救回多少人，你去救災啊，民進黨就只有吵架，有沒有想過去幫民眾解決問題」？兩人狂吵5分鐘，最終在節目進廣告後才停止。



針對花蓮災情，陳柏惟在節目《新台灣加油》表示，這次的情況，坦白講花蓮縣政府有很大的疏失，自己也知道藍綠的對立，傅崐萁現在做的政治操作，覺得可以在事件結束後要到很多補助，自己看真正有在做事的，的確是中央進去的這一些單位。

桃園市議員黃敬平認為，花蓮縣政府當然有把人命當一回事，也很盡責在救災，包括9月21號黃色警戒開始撤離、9月22號紅色警戒也在撤離，9月21號開會前本來要求撤離245戶600人，開會後暴增到1800戶，花蓮已經盡量在撤了，也有第一線公務人員在講9月22日到23日臨時要他們撤離8000人。

黃敬平表示，中央從內政部到林保署，兩個雙頭馬車的系統一直下來命令，花蓮縣政府跟光復鄉公所都已經在執行了，撤離計畫不是如此完美，凡事都有疏漏，不要急著說中央要算地方的帳、地方跟中央吵架，這不是民眾想看到的。

主持人許貴雅則質疑「傅崐萁先發臉書罵人、到了現場也跟卓榮泰吵了2次架」，黃敬平認為，中央在地方不是都吵成一團，卓榮泰旁邊的沈伯洋委員也跟大家吵成一團，一個巴掌拍不響，兩邊吵來吵去都一樣難看，要追究的話，中央地方都要各打50大板，沒有人要看吵架，只是在災民傷口撒鹽。

此時，陳柏惟不滿痛批「考0分跟考100分，說兩個要平均50分，到底在講什麼，一邊在救災、一邊在吵架」，黃敬平回嗆「你不要急著甩鍋地方，包括撤離方式，地方就靠中央撤離的指示」。

陳柏惟怒嗆，地方有沒有演練過撤離計畫？少瞎掰，半年來花蓮就是沒有撤離計畫，躲哪裡？整個地方政府都沒有告知。

黃敬平也回擊，民進黨就只有吵架，就只有按照政治劇本，民進黨那一套像黨團群組LINE流出來的截圖，不就是這樣嗎？不就是要吵架嗎？有沒有想過去幫民眾解決問題呢？當然民眾不論在佛祖街、光復路、敦厚路一定有民眾沒收到撤離通知，整個細節當然以後模擬要去檢討。

陳柏惟聽聞，加大音量痛批「你的意思就是疏失殺人是可以接受的就對了？」黃敬平則表示「不要無限上綱，聽不懂在講什麼疏失殺人，誰疏失、誰殺人，你在講第一線救災人員疏失嗎」。

陳柏惟表示「我哪有無限上綱，哪一個字聽不懂，是疏還是失還是殺人，現在撤離計畫是誰負責」，黃敬平面紅耳赤回嗆「罵有個用啊，罵能夠救回多少人，如果罵有用抹煞第一線救災人員的功勞，那你去救災啊，說的好聽去救災啊，所以不要用這種態度好不好」。

陳柏惟直言「如果你能夠用跟我一樣的態度去跟花蓮縣長、立委討論」，黃敬平氣得打斷表示「不用用這個態度，你自己去跟花蓮災民講，第一線救災人員已經夠辛苦了，不用在那邊直接噴，你就是這麼愛吵架」，陳柏惟回擊「這就是花蓮縣長的側翼、這就是花蓮民意代表的嘴臉」，雙方狂吵5分鐘，在節目進廣告後才停止。