為花蓮災情槓上　陳柏惟發文嗆：我哪天出來選舉黃敬平一定推了一把

▲陳柏惟、黃敬平為災情在節目《新台灣加油》爆發爭吵。（圖／翻攝自YouTube／新台灣加油）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成光復嚴重死傷災情，前立委陳柏惟、桃園市議員黃敬25日則在節目為中央地方誰該負責爆發激烈爭吵，陳柏惟痛批「少瞎掰，半年來花蓮就是沒有撤離計畫，疏失殺人可以接受就對了？這就是花蓮縣長的側翼」，黃敬平回擊「罵能夠救回多少人，你去救災啊，民進黨就只有吵架，有沒有想過去幫民眾解決問題」？事後，陳柏惟放話，「我如果有一天出來選舉，黃敬平一定推了一把」，貼文吸引18萬瀏覽，有不少網友表達支持「要來桃園對抗黃敬平嗎」。



針對花蓮災情，陳柏惟在節目《新台灣加油》表示，這次的情況，坦白講花蓮縣政府有很大的疏失，桃園市議員黃敬平則認為，中央從內政部到林保署，兩個雙頭馬車的系統一直下來命令，花蓮縣政府跟光復鄉公所都已經在執行了，撤離計畫不是如此完美，凡事都有疏漏，不要急著說中央要算地方的帳、地方跟中央吵架，這不是民眾想看到的。

主持人許貴雅則質疑「傅崐萁先發臉書罵人、到了現場也跟卓榮泰吵了2次架」，黃敬平認為，中央在地方不是都吵成一團，卓榮泰旁邊的沈伯洋委員也跟大家吵成一團，一個巴掌拍不響，兩邊吵來吵去都一樣難看，要追究的話，中央地方都要各打50大板，沒有人要看吵架，只是在災民傷口撒鹽。

陳柏惟則不滿痛批「考0分跟考100分，說兩個要平均50分，到底在講什麼，一邊在救災、一邊在吵架，地方有沒有演練過撤離計畫？少瞎掰，半年來花蓮就是沒有撤離計畫，躲哪裡？整個地方政府都沒有告知」。

黃敬平也回擊，民進黨就只有吵架，就只有按照政治劇本，民進黨那一套像黨團群組LINE流出來的截圖，不就是這樣嗎？不就是要吵架嗎？有沒有想過去幫民眾解決問題呢？當然民眾不論在佛祖街、光復路、敦厚路一定有民眾沒收到撤離通知，整個細節當然以後模擬要去檢討。

陳柏惟聽聞，加大音量痛批「你的意思就是疏失殺人是可以接受的就對了？」黃敬平則表示「不要無限上綱，聽不懂在講什麼疏失殺人，誰疏失、誰殺人，你在講第一線救災人員疏失嗎」。

陳柏惟表示「我哪有無限上綱，哪一個字聽不懂，是疏還是失還是殺人，現在撤離計畫是誰負責，這就是花蓮縣長的側翼、這就是花蓮民意代表的嘴臉」，黃敬平面紅耳赤回嗆「罵有個用啊，罵能夠救回多少人，如果罵有用抹煞第一線救災人員的功勞，那你去救災啊，說的好聽去救災啊，所以不要用這種態度好不好」。雙方狂吵5分鐘，在節目進廣告後才停止。

事後，陳柏惟發文表示，「我如果有一天出來選舉，黃敬平一定推了一把」，民進黨立委沈伯洋也留言，「傅崐萁在分秒必爭時發表演說，我說還有人受困，先救災好不好？然後黃敬平說雙方各大五十大板，一個巴掌拍不響？人命對你們原來就是這樣子，好樣的」。

此篇貼文吸引18萬瀏覽、1.2萬人按讚，有不少網友表達支持「要平來桃園對抗黃敬平嗎」、「支持回來高雄」、「快出來再挑戰中二拜託」，但也有不少網友留言大酸陳柏惟「祝你選上，然後再創一個紀錄，全台灣唯一被罷免兩次的男人」、「敢不敢回台中選」、「性平課是上完了膩」、「罷免咖就別選了」。

