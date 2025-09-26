當選黨主席後簽「兩岸和平協議」　張亞中：請王金平赴北京談判

▲國民黨主席候選人張亞中。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席候選人張亞中今（26日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪指出，兩岸溝通要有方法，自己已經準備好與北京對話，主張簽署兩岸和平協議，他甚至已恭請立法院前院長王金平擔任代表，「王也答應」，現在只要等待東風、當選主席就會恢復國共論壇著手作業。

張亞中表示，兩岸溝通要有方法，他已準備好與北京對話、簽署兩岸和平協議，其他候選人則都是主張維持現狀，他認為兩岸問題就像堰塞湖危機一樣，「若發生衝突，台灣是要戰到最後一兵一卒，還是投降」？

因此，張亞中說，若他當選黨主席並與北京談完和平備忘錄後，會交由所有黨員公投後成為國民黨的重要政策，未來的國民黨總統候選人就必須接受。

張亞中也提及，只要當選黨主席，從第2個月開始他就會開啟國共論壇，也已恭請王金平擔任全權代表赴對岸與北京談判，「王也答應」，希望能在2026年內談妥和平備忘錄，也就是未來兩岸和平協議的雛型，只要這個和平備忘錄能幫台灣爭取利益，2028選舉民進黨還能贏得了國民黨嗎？

張亞中強調，兩岸現狀無法維持下去，台灣必須勇敢面對問題，國民黨與共產黨之間可以透過政治對話，其中內容會涉及雙方的政治定位，有了和平之後，中國就要放棄武力攻台，台灣的國際空間也就能得到伸展，並壯大經濟，只要沒有損失台灣利益，台灣的老百姓一定能接受。