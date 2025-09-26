　
政治

許淑華控「干擾檢調辦共諜案」　徐巧芯嗆：竟然檢討揭發真相的人

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨台北市議員許淑華今（26日）在臉書開轟，國民黨立委徐巧芯干擾檢調辦共諜案，但在檢調與法院的努力下，成功對共諜重判8至10年，她質問徐巧芯，什麼時候才要對損害國安的行為向國人道歉？對此，徐巧芯則反嗆，政府動作慢到別人都要逃了，結果竟然要檢討揭發真相的人。

許淑華今日在臉書發文表示，4月時，徐巧芯在立法院質詢，烏龍指控無關的官員是共諜，驚動了真犯人，使真正的共諜提早開始滅證，破壞檢調佈下的搜索網，導致調查必須提早收網。

許淑華指出，如今案件在檢調的努力，以及法院依法選任的專家證人到庭證述下，才成功對共諜重判8至10年，但共諜的「下線」，以及背後龐大的共諜聯絡系統，沒能在這次辦案中一網打盡，她質問，徐巧芯的荒謬行為已經實際損害到國家安全，什麼時候才要對國人道歉？

徐巧芯稍早則在臉書發文回應，許淑華議員再度抹黑她「干擾檢調偵辦共諜案」，但事實上，若沒有揭露的話，政府根本沒有要抓，該共諜的下游當時在數週前早就被抓、被驚動，要滅證那時候就可以開始了。

徐巧芯強調，檢調單位無動於衷，該共諜的長官吳釗燮也裝作沒事，讓共諜在外面趴趴走，政府動作慢到別人都要逃了，結果竟然要檢討揭發真相的人，共諜那麼嚴重的事情「重判」不到十年，是誰應該跟國人道歉？

此外，關於媒體報導提及，她2022年揭露陳時中「十指緊扣」照片一事與黃國昌有關，徐巧芯回應，自己那時候根本不認識黃國昌，來源也並非報導所舉，而是一直以來，她都會從不同管道收到許多爆料，只要確定屬實、具有公共事務討論意義，她就會揭露。

09/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

藍轟綠是防災破口　綠嗆：當下最重要是救災、不是甩鍋

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心，多位災民批評縣政府並未通知疏散、撤離。國民黨團則痛批，民進黨推託成最大防災破口，無能防災還想甩鍋。對此，綠委陳培瑜今（26日）表示，從9月21日到23日總共有43個小時，花蓮縣政府不該再卸責。吳思瑤則指出，卸責也好、究責也罷，都請救災後再進行，誰要負上行政責任、刑事責任，都有人調查，現在全力搶救鄉親，這是一條條人命。

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

徐巧芯烏龍爆料險讓共諜案輕判　許淑華批：損害國安何時道歉？

一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？

藍白合的政黨合作　實務空間有多少？

許淑華共諜民進黨國民黨徐巧芯

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

