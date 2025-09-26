許淑華控「干擾檢調辦共諜案」　徐巧芯嗆：竟然檢討揭發真相的人

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨台北市議員許淑華今（26日）在臉書開轟，國民黨立委徐巧芯干擾檢調辦共諜案，但在檢調與法院的努力下，成功對共諜重判8至10年，她質問徐巧芯，什麼時候才要對損害國安的行為向國人道歉？對此，徐巧芯則反嗆，政府動作慢到別人都要逃了，結果竟然要檢討揭發真相的人。

許淑華今日在臉書發文表示，4月時，徐巧芯在立法院質詢，烏龍指控無關的官員是共諜，驚動了真犯人，使真正的共諜提早開始滅證，破壞檢調佈下的搜索網，導致調查必須提早收網。

許淑華指出，如今案件在檢調的努力，以及法院依法選任的專家證人到庭證述下，才成功對共諜重判8至10年，但共諜的「下線」，以及背後龐大的共諜聯絡系統，沒能在這次辦案中一網打盡，她質問，徐巧芯的荒謬行為已經實際損害到國家安全，什麼時候才要對國人道歉？

徐巧芯稍早則在臉書發文回應，許淑華議員再度抹黑她「干擾檢調偵辦共諜案」，但事實上，若沒有揭露的話，政府根本沒有要抓，該共諜的下游當時在數週前早就被抓、被驚動，要滅證那時候就可以開始了。

徐巧芯強調，檢調單位無動於衷，該共諜的長官吳釗燮也裝作沒事，讓共諜在外面趴趴走，政府動作慢到別人都要逃了，結果竟然要檢討揭發真相的人，共諜那麼嚴重的事情「重判」不到十年，是誰應該跟國人道歉？

此外，關於媒體報導提及，她2022年揭露陳時中「十指緊扣」照片一事與黃國昌有關，徐巧芯回應，自己那時候根本不認識黃國昌，來源也並非報導所舉，而是一直以來，她都會從不同管道收到許多爆料，只要確定屬實、具有公共事務討論意義，她就會揭露。