政治

花蓮洪災受困求援　藍營議員坦言「找不到國民黨的」改找綠營處理

▲▼強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，今（25）日光復雨勢停緩太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成極大災情，今光復太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心，大水淹沒花蓮光復鄉街道及多數民宅。國民黨新北市議員呂家愷日前在政論節目上透露，他接獲鶯歌選民陳情，反映光復鄉有家人受困，但第一時間「找不到國民黨的」，轉而傳訊息向民進黨花蓮議員胡仁順求助，對方也立刻處理，最後順利解圍，「我認為不管是藍是綠，我真的拜託大家，這個時間先救災」。

呂家愷表示，此時此刻，只要講跟救災無關的，不管藍綠白都其心可議，看到中央跟地方那個記者會，人民是失望的，他們期待聽到地方說還缺乏哪些人力、物資，中央可不可以調度？發電機、投入的義消人力、帳棚夠不夠，不是工程問題、什麼農業問題，要檢討可以，等人都找到了再檢討啊！

呂家愷指出，從每個時間軸，中央通知要撤離之後，縣政府做了什麼，還是縣政府覺得中央說的撤離範圍不夠，這都可以吵但絕對不是現在，公務人員、政治人物都應該先想救人，自己接到選民陳情，表示光復鄉家人受困、求助無門，自己第一時間搜尋花蓮「找不到國民黨的」，因為比較少聯絡。

呂家愷透露，他常常會看到胡仁順的罐頭訊息，第一時間就把這個東西傳給他聯絡，他就馬上去處理，後來他說已經在處理中，所以非常感謝。「我認為不管是藍是綠，我真的拜託大家，這個時間先救災」。檢討是必要的，到時候不管是立委、議員，資料調出來都責無旁貸，不用現在推來推去。

搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

