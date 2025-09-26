花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

▲慈濟在光復災區現煮熱食供應給災民最暖心的熱食。(圖／慈濟基金會提供，下同)

地方中心／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮光復地區嚴重災情，慈濟基金會由證嚴法師親自指導救災行動。待災區安全評估通過後，慈濟物資團隊及勘災人員迅速進駐，由執行長顏博文領隊，並聯合花蓮慈濟醫院及東區人醫會設立義診醫療站，提供受災民眾醫療協助。

▲▼慈濟在光復災區設立「行動廚房」，同時不斷運送物資到災區現場。

自9月25日起，慈濟展開光復災區清掃行動，短短兩天內，投入志工及響應社會青年人力超過千人。不僅協助災區環境清理，慈濟也積極運送多樣物資，包括雲林美達食品的福慧珍粥、艾益生力增飲營養品、中美製藥醫藥包、維他露舒跑飲料、高雄方師傅麵包、主幼實業SAKI蕃茄原汁，以及全家便利商店與琭太公司醇香燕麥飲等企業共同響應，持續供給災區所需。

為了讓受災民眾和參與救災、清掃的志工能即時補充體力，慈濟除了從瑞穗園區製作熱食便當外，更特別將行動廚房開進光復災區，現場烹煮熱食，讓大家在第一時間獲得溫暖餐點。

慈濟基金會表示，9月27日至29日連假期間，每日將集結上千名志工，結合災區復原清掃團隊，持續補給生活物資與現煮熱食。此外，慈濟醫療體系也會彈性調派人力，於受災區設置醫療站，暫定服務至10月5日，並依需求隨時調整，盡力守護災民生活及醫療需求。