永續減碳！花蓮慈院獲國際雙認證　輔導公司：慈濟一直走在前面

▲英國標準協會副協理林應祥頒發通過認證證書，由慈濟醫療法人執行長林俊龍（中）及花蓮慈院院長林欣榮（左）代表接受。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院於9月18日獲得永續報告書及ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，成為東部唯一首達雙重認證的醫療機構。BSI英國標準協會以第三方認證單位頒發證書，肯定花蓮慈濟醫院在節能減碳以及醫療永續上的成績堪稱典範，也期許帶動東部相關機構企業都能達到淨零碳排的目標。

▲花蓮慈濟醫院取得ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，並首次完成並通過永續報告書查證，成為東部唯一達成雙重認證的醫學中心。

18日由英國標準協會副協理林應祥至花蓮慈院頒發通過認證證書，由慈濟醫療法人執行長林俊龍及花蓮慈院院長林欣榮代表接受。包括花蓮縣副縣長顏新章、環保局副局長王志惠、優樂地永續服務執行長蔡承璋以及花蓮慈院團隊更同見證。

完成第三方查證認證是一項艱鉅的任務，同時也代表著花蓮慈院對排放數據的實際掌握，要通過永續報告書及溫室氣體盤查，都須符合國際倡議準則，結合厲害關係人參與原則、永續會計、氣候相關財務揭露以及聯合國的永續發展目標，在治理、環境與社會各個面向都須兼顧有所成績。

▲BSI英國標準協會副協理林應祥肯定花蓮慈濟醫院在節能減碳以及醫療永續上的成績堪稱典範。

配合政府淨零碳排政策，協助多所醫療院所撰寫永續報告書的優美地永續服務執行長蔡承璋表示，慈濟一直走在很前面，例如花蓮慈院以醫學中心的規模，必須大量使用電力，許多企業在撰寫報告書時，在碳排放上以每年減少1%為基準，但花蓮慈院卻一年就減少了4.5%，可稱為醫療永續的楷模。

▲花蓮縣副縣長顏新章表示，縣府將全力支持花蓮慈院的永續行動，共同打造幸福宜居的花蓮。

此次也是花蓮慈院第二次通過溫室氣體盤查認證，拓展了更多更細膩的面向深受肯定，例如員工通勤方式以及廢棄物的盤點，優化未來的處理策略、更新老舊設備並參與虛擬電廠計畫來減少碳排放。在社會關懷方面則特別設立了無需插電的健身中心，更精準的調查與數據收集，呈現花蓮慈院將永續和減碳理念融入日常生活。全面貫徹環境、社會與公司治理的永續發展三大主軸，創新舉措更榮獲2024年經濟部節能標竿銀獎、2025年亞太暨台灣永續行動獎雙金榮耀。

▲花蓮慈院院長林欣榮表示，將持續多管齊下，凝聚社會力量，共同邁向2050淨零碳排的願景。

花蓮慈院院長林欣榮表示，素食是改善健康、減少碳排最有效的方法。未來將持續從節能設備汰換、智慧能源管理、綠色飲食推廣到醫療廢棄物減量多管齊下，凝聚社會力量，共同邁向2050淨零碳排的願景。

▲慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，茹素是減少溫室氣體排放最有效方式，期許未來能展現更卓越的環保成果。

慈濟醫療法人執行長林俊龍表示，醫療是不可或缺的公共服務，但醫院同時也是高能耗、高碳排的場域，因此盤查與減量是責任的開始。慈濟基金會自六十年前成立以來，便將「環保」視為核心任務，茹素是減少溫室氣體排放最有效方式，期許未來能展現更卓越的環保成果。

花蓮縣副縣長顏新章感謝花蓮慈院，不僅守護鄉親健康，建築設計更融入永續理念，持續提升環境品質。花蓮縣府將全力支持花蓮慈院的永續行動，共同打造幸福宜居的花蓮。

