工研院攜手慈濟送愛到台南　捐贈物資助16校災後復學

▲工研院與慈濟基金會舉辦「送愛到台南」捐贈活動，協助災後校園復原。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創嘉南地區，台南多所學校受災，學生學習環境受到衝擊。工業技術研究院秉持「科技有溫度、公益無距離」精神，17日下午於工研院南創院區攜手慈濟基金會舉辦「送愛到台南—台南風災區國中小捐贈活動」，捐贈再生筆電、閱讀圖書及二手家具，協助災後校園恢復正常教學。

台南市長黃偉哲感謝工研院與慈濟基金會主動伸出援手，強調這些物資不僅是復原工作的實際支援，更象徵著對師生的關懷與鼓勵。他指出，工研院作為國家級研發機構，兼顧產業發展與公益責任；慈濟基金會則以全球援助經驗，展現無私付出，共同守護台南學童。

工研院永續長何大安表示，丹娜絲颱風後，工研院在最短時間內募集40台再生筆電、逾2千本兒童書籍，以及141件再利用櫃子、桌椅等物資，並透過慈濟志工力量，協助災區16所國中小學童無縫銜接學習。慈濟基金會主任呂芳川補充，這批物資將送往學甲、七股、北門、麻豆、六甲、柳營、下營、新營、西港、將軍、安南、關廟等區受災學校，確保學生返校即能安心就學。

台南市教育局副局長楊智雄代表市府致贈感謝狀，並指出目前全市學校已完成校園清理，後續將持續爭取中央補助，加速校園復建，為學子打造最安全的學習環境。