



▲慈濟基金會執行長顏博文(左)趕赴花蓮光復救災。（圖／慈濟提供，下同）

記者郭運興／台北報導

樺加沙颱風挾帶豪雨重創東台灣，昨造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，初步統計至少14人罹難、18人輕重傷、上百人失聯。對此，慈濟基金會今(24日)表示，當地志工已前往收容中心關懷鄉，目前已備妥兩千戶物資，醫護及藥品也都備齊，於上午進駐災區，提供必要協助，另外，考量到停電因素，民眾煮食不便，花蓮慈中妙膳廳餐車也在今日前往災區為居民服務。

慈濟基金會表示，24日早上，證嚴上人親臨災害應變會議，關心花蓮災情並指示「現在物資是最重要的，但勘災援助要注意安全，若人員無法通行，可雇用直升機運送物資；而且醫療藥品、醫護人員也要隨行啟動」。

慈濟基金會表示，繼之前提供福慧床協助開設收容中心外，當地志工已前往收容中心關懷鄉民；而且，目前已備妥兩千戶物資，醫護及藥品也都備齊，於上午進駐災區，提供必要協助。

慈濟基金會提到，高雄、台中及宜蘭的慈濟志工也都主動表示關心，可以及時提供支援。考量到停電因素，民眾煮食不便，花蓮慈中妙膳廳餐車也在今日前往災區為居民服務。

慈濟基金會指出，根據中央災害應變中心最新的統計資料，強颱樺加沙共造成全台14人死亡、18人受傷、多人失聯，他們亦接獲學校請求清理環境之需求，慈濟志工也會盡快動員。

最後，慈濟強調，一方有難，十方馳援，證嚴上人殷殷叮嚀，迅速動員慈濟急難救助隊及防災士協助災區復原，盼災民能早日恢復平常生活。